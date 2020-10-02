Прадеда Тягнибока приплели к Карабахскому конфликту

02.10.2020, Киев, Игорь Петров

Украинский политический деятель начала 20 века Лонгин Цегельский, который является прадедом лидера современной националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока, добился от Турции признания УНР – Анкара тогда была заинтересована в ослаблении России. Украина и сегодня должна принять сторону Турции и Азербайджана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, поскольку Анкаре по-прежнему выгодно ослаблении России.

Об этом в ток-шоу «Говорить Великий Львів» заявил заместитель председателя партии «Свобода» и бывший вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая страна мира, которая признала независимость УНР, была Турция. Тогда наш земляк Лонгин Цегельский, министр ЗУНР, это прадед Тягнибока, поехал в Турцию, и Турция первая признала УНР. Потому что ей было интересно ослабить Россию.

Сегодня, исходя из геополитических интересов Украины, имея таких мощных партнеров как Турция и как Азербайджан, мы можем в этом конфликте иметь свою выгоду», – сказал Кошулинский.

На самом деле прадедом Олега Тягнибока был брат Лонгина Цегельского Игнатий Цегельский. Под признанием УНР со стороны Турции в данном случае подразумевается подписание в 1918 году Брестского мира, который зафиксировал, что территория УНР не включала ЗУНР, где, собственно, и протекала деятельность Лонгина Цегельского на тот момент.

Заместителем министра иностранных дел УНР Лонгин Цегельский стал только в 1919 году, уже после подписания Акта объединения УНР и ЗУНР. Таким образом, прямого отношения к «признанию Украины Турцией» Лонгин Цегельский не имеет, и он не является предком лидера «Свободы».