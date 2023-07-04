«Практически – целая» – кубанские казаки затрофеили ракету Storm Shadow

Владимир Гладков .  
04.07.2023 21:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1607
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Кубанские Казаки из «Барс-11» показали фото первой затрофеенной ими англо-французской ракеты Storm Shadow за $2,5 млн.

Кадры опубликовали краснодарские тг-каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кубанские Казаки из «Барс-11» показали фото первой затрофеенной ими англо-французской ракеты Storm Shadow за...

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По словам «барсов», ракету «заметили и очень удачно сбили». При этом, несмотря на то, что повреждён корпус, целым осталось самое ценное – боевая часть и почти вся электроника. В ближайшее время части отправят в одно из российских конструкторских бюро для анализа и изучения.

В сети также обращают внимание на то, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе затрофеенная русскими дорогая западная ракета, как минимум, не прибавляет очков Украине.

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