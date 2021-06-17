Практически все российские партии поддерживают ЛДНР

Правящая в РФ партия «Единая Россия» глубоко погружена в процессы, происходящие в республиках Донбасса.

Об этом на встрече с журналистами в Донецке заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Свою годовщину ДНР отметила масштабным мероприятием, которое запомнилось … официальными лицами, которые приехали к нам из Российской Федерации. Андрей Турчак, Александр Карелин, другие гости – были какие-то результаты?» – спросили руководителя государства.

«Это планомерная работа, которая проводилась и продолжает проводиться. Вы знаете, что нас практически все партии поддерживают. Объективно это так. Но все решения, с учетом того что губернаторы, руководители администраций, руководители министерств и ведомств являются членами партии «Единая Россия», то есть все решения, имеющие отношение к Республике, – это все про «Единую Россию», – ответил Пушилин.

«Поэтому здесь это закономерный процесс. Андрей Козенко, который очень глубоко погружен в проблематику республики, является депутатом от фракции «Единая Россия». Более того, Интеграционный комитет «Россия – Донбасс» – это тоже про это. То, что у нас на 11 мая были гости и представители «Единой России» в лице Андрея Анатольевича Турчака и Александра Александровича Карелина, также был ряд других наших глубокоуважаемых друзей, – это все закономерный процесс и лишь небольшая толика публичного участия», – объяснил глава республики.

«Надо понимать, что еще происходит и непубличное взаимодействие, которое приносит пользу по разным направлениям жизнедеятельности Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики соответственно. Это все будет продолжаться только по нарастающей», – пообещал Пушилин.