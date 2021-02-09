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09.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Политические репрессии
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Практически всех жителей Крыма и Донбасса хотят объявить «коллаборантами»


Украине нужно принять закон о коллаборационизме, согласно которому уголовные дела в перспективе могут получить все жители Крыма и республик Донбасса.

Об этом в эфире 4 канала заявил одиозный львовский журналист, патологический русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дроздова, под ответственность попадают те, кто участвовал в референдумах и приветствовал Россию, и даже те, кто «кормил котлетками» российских военных.

«Если бы наша власть, а это вопрос ко всем патриотическим силам – давить, была бы готова рассмотреть идею закона о коллаборационизме в Украине, то для оккупированных территорий все стало бы явно.

По аналогу с другими странами-жертвами войны. Организация и поддержка оккупационной власти – коллаборант, участие в референдумах и выборах оккупационной власти – коллаборант, публичная поддержка оккупационно власти – коллаборант, ведение хозяйственной деятельности с оккупационной властью – коллаборант, получение паспортов – кто взял русский паспорт, – коллаборант, участие в органах власти оккупационной – коллаборант, помощь оккупационной армии – носишь туда им жареные котлетки – коллаборант.

Таким людям не пенсии двойные, а уголовная ответственность по аналогу со всеми странами, которые тоже имели несчастье стать жертвой агрессора», – заявил Дроздов.

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