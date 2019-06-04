Пранкер «Лексус»: Макрон – инфантил, Харадинай – недоумок

04.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Франции Эммануэль Макрон ведёт себя как ребёнок, отсыпая в переписках шуточки и притворяясь не собой.

Об этом в эфире телеканала «Царьград ТВ» заявил российский пранкер Алексей Столяров с псевдонимом «Лексус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же ему написали: «Слушай, чувак, дай телефон Меркель, Терезы Мэй». Он ещё спросил: «А папы Римского надо?». Я говорю: «Да». Пишем: «Да, папы Римского ещё». Проходит час-два, он, видимо, действительно с ними связался, и тут, видимо, посол ему сказал, что, дескать, «то, что ты общался, это не Зеленский». Что дальше идёт? Макрон понимает, что сейчас запись эта будет выложена и он пишет смс-ку: «Ну если вы действительно поверили, что это был президент Франции Макрон, ну мне вас жаль, лучше бы подготовились, ха-ха».

И мы понимаем, что он, президент Франции, ведёт себя, как ребёнок. Он пишет: «Но я уверен, что если бы наши президенты, Макрон и Зеленский общались бы, они общались бы так же круто, как и мы, ха-ха». Мы ему пишем: «Ну ладно, спасибо, господин не Макрон». Он пишет: «Пожалуйста, господин не Зеленский». И на следующий день он забанил», – рассказал он.

На вопрос журналиста о том, почему в ходе исполненного на днях пранка с премьером Косово Рамушем Харадинаем ребята говорили от имени Порошенко, пранкер отметил, что пранк старый, но не менее интересно раскрывает несостоятельность косовских политиков.

«Потому что он давно записан. Его номер нам дал другой балканский премьер, запись вы с ним ещё услышите. Он поделился его контактом и сказал, что вот, Украина готова признать Косово. Конечно же он обрадовался, потому что Украина не признаёт Косово, потому что если она признаёт Косово, значит, она признаёт прецедент с Крымом.

Мы установили там тесное общение, переписывались с ним, он там присылал сообщения, причём писал с ужасными грамматическими ошибками, я показывал друзьям сербам, все ржали дико, что он и по-албански говорит плохо, чего ожидать, что он будет говорить по-английски хорошо. И скидывал всякие смайлики, с виски, с алкоголем, типо там: «Я желаю тебе победы». Но это вообще, с точки зрения политика, это очень провальное поведение», – добавил «Лексус».