Пранкер «Лексус» рассказал, как США используют признание Ирана
Признание Ирана в том, что его военные сбили по ошибке украинский лайнер со 176 человеками на борту, предоставляет США дополнительные козыри в дальнейшей игре против Тегерана.
Об этом в своем блоге пишет пранкер Алексей «Лексус» Столяров.
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По его мнению, во-первых, трагедия может быть использована для роста недовольства правящим режимом внутри Ирана.
«Иран сбил. И признал. Мужественно с его стороны, раз так. С точки зрения ведения войны – это ужасно. У Ирана уничтожили одно из первых лиц, а в ответ погибли мирные граждане Ирана из-за халатности каких-то идиотов. Теперь протестов внутри Ирана будет больше», – рассуждает автор.
Кроме того, по его мнению, «США будут дальше настаивать на том, чтобы не дать Ирану владеть ядерным оружием».
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