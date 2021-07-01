Пранкер под видом футболиста Довбика вызвал у Ницой «мовный оргазм»

01.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинской писательнице-националистке, отъявленной русофобке Ларисе Ницой позвонил неизвестный, представившийся футболистом Артёмом Довбиком, и извинился за использование русского языка.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире YouTube-канала «Islnd TV», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне Лариса Ницой резко раскритиковала футболиста за публичное использование русского языка. Русофобка обозвала его «московитом», «марсианином» и призвала болельщиков повлиять на спортсмена.

После этого одиозной писательнице позвонил неизвестный – предположительно киевский журналист Василий Крутчак. Представившись Артёмом Довбиком, он извинился за использование русского языка, и пообещал, что вся его команда будет учить украинский, и пригласил Ницой на чемпионат в Рим за счёт сборной.

«Вы звезда. Вы большой пример для украинцев – как маленьких, так и для взрослых. Многие люди хотят быть такими как вы, даже старые. Но когда украинская журналистка на украинском языке спросила украинского футболиста об украинской победе, и вся Украина смотрела на этого героя – этот украинский герой внезапно заговорил на чужом языке. Это катастрофа», – возмутилась Ницой.

«Когда вы написали этот пост, некоторые начали писать мне всякие дурные вещи, некоторые даже угрожали. Я человек не конфликтный. Я пытаюсь учиться на своих ошибках, и благодарю, что вы мне объясняете. У меня к вам просьба, если вам не сложно и если вы не против – может быть, чтобы этот конфликт загладить, вы напишете, что я позвонил вам, извинился за то, что разговаривал по-русски. И я обещаю, что займу такую позицию – буду говорить на украинском во всех сферах деятельности. И я буду рекомендовать публично всем покупать книги, которые вы пишете», – пообещал «Довбик».

Кроме того, позвонивший заверил, что его тренеры также после произошедшего решили отныне пользоваться только украинским языком. Пообщавшись, «футболист» и Ницой договорились превратить историю в «хэппи-энд».

Однако, на телеканале, опубликовавшем видеозапись разговора, уверены, что позвонившим был киевский журналист Василий Крутчак – таким образом, он «разыграл» одиозную писательницу. Сама Лариса Ницой также выразила сомнения в личности позвонившего.

«И это была бы хорошая история. Слишком красивая. И мне очень хочется в нее верить. Но я думаю, что это был не Артем, и то было жульничество. Может ли я уже такая отчаявшаяся?» – написала разочарованная русофобка.