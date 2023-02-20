Пранкерам не удалось «расколоть» Меркель

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Российский пранкер Алексей Столяров позвонил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако разговор вышел не таким ярким, как другие пранки Вована и Лексуса.

Возможно дело в том, что Меркель, по словам Столярова, наотрез отказалась общаться без переводчиков, то есть на русском или английском языках, и настояла на том, что Порошенко будет говорить по-украински. Пранкеру пришлось зачитывать свои вопросы с бумажки на ломанной мове.

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Столяров надеется, что на другом конце провода решили: Порошенко опять напился. Но вероятнее, что переводчица дала Меркель какой-то сигнал, потому что она была крайне осторожна.

Экс-канцлер дважды подчеркнула, что разговор не должен повлечь за собой «активной работы в СМИ и открыть оппозиционную линию», потому что они с Порошенко больше «не на службе». Далее она принялась расхваливать единство Запада. По ее словам, «этот фронт похож на украинский, и это впечатляет Россию».

Что касается Минских соглашений, то Меркель повторила тезисы, сказанные ею раньше в интервью «Шпигель».

«Я не думаю, что сейчас имеет смысл копаться в 2014 году. Тогда, чтобы не допустить еще худших вещей, все подписали это соглашение. Я просто считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами. И ты, и Зеленский внесли свою лепту. И это дало Украине возможность отвечать на эту агрессию Путина иначе, чем в 2014 году. Если вспомнить Дебальцево, то этот выигрыш во времени был очень хорош для Украины, хоть и не предотвратил войну. И теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку», – сказала Меркель.

Она считает, что вопрос о предотвращении войны «неактуален».

Меркель постоянно порывалась свернуть разговор с «Порошенко». Когда Столяров заговорил о ее низкой пенсии в 15 тысяч евро (он собирался от имени украинского бизнесмена и политика предложить ей место в наблюдательном совете кондитерской фабрики «Рошен»), Ангела поспешила попрощаться.