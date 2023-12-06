Пранкеры напугали норвежского премьера вопросом о подрыве «Северных потоков»

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гер Стёре явно занервничал, когда его спросил о подрыве «Северных потоков» «африканский политик», под видом которого в Осло позвонили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус).

Норвежский политик принялся нервно мять руки и долго не мог положить ручку себе в нагрудный карман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу сказать, что в этой статье господина Херша [американского журналиста, обвинившего в подрыве «Северных потоков» США и Норвегию] были найдены лазейки и ошибки. Конечно же, Норвегия никогда ни в чем подобном не участвовала. Все знают, что мы являемся основным поставщиком энергоносителей в Европу. Мы полагаемся на энергетическую безопасность наших трубопроводов и наших платформ. Взрыв «Северного потока» расследуется, и я не могу сделать по этому поводу никаких выводов», – Стёре.

Он попытался закончить разговор, но «африканский политик» настойчиво интересовался, могла ли Украина подорвать газопроводы.

«Я бы очень осторожно высказывал предположения по этому поводу, потому что я знаю, ходило много слухов. Я с первого дня говорил, что это явный акт саботажа. Это сложная операция, которую не под силу сделать кому попало. Но есть много предположений и теорий. Я думаю, что как премьер-министру мне следует быть осторожным и не спекулировать на этом. Я знаю, что наши соседи – Швеция, Дания и Германия – проводят расследование. Я должен его уважать и не делать поспешных выводов», – сказал Стёре.

До 2022 года Россия была самым большим поставщиком природного газа в Европу. Ее доля составляла 45% всех объемов газа, продаваемых на континенте. После подрыва «Северных потоков» на первое место вышла Норвегия, ее доля увеличилась с 31 до 56%.