Пранкеры под видом зама Навального грубо разыграли немецкую контору по раздаче грантов

14.09.2021 16:18 (Мск), Москва, Елена Острякова

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли руководителя отдела Восточной и Юго-Восточной Европы в немецком Фонде им. Генриха Бёлля Вальтера Кауфмана. Они позвонили ему под видом заместителя блогера-уголовника Алексей Навального – бежавшего на Запад Леонида Волкова.

В этом диалоге поражает не столько содержание, сколько покорность, с которой немецкий бюрократ выслушивает грубое хамство и оскорбления «российского оппозиционера».

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В начале беседы сотрудник фонда, аффилированного с партией «зеленых», посетовал, что партнеры в Москве сейчас находятся под давлением «новых агентских законов». Он старается понравиться «Волкову», заверяя в поддержке: «Надеюсь, насчет «Зеленых» все ясно, и вы чувствуете нашу четкую линию».

Кауфман рассказывает, что его фонд уже поддерживает признанные иностранными агентами «Голос» и «Мемориал». Но «Волков» не дает ему разглагольствовать и сходу требует денег на финансирование избирательной кампании в Госдуму РФ.

Кауфман объясняет, что прямо финансировать электоральную кампанию его фонд не может, поскольку работает только по долгосрочным программам.

«Это не значит, что нельзя искать другие источники денег. Проблема в технике финансирования. Я готов поговорить в Европарламенте. В случае репрессивного контекста, когда официальные формы отчетности не работают, возможно действовать неофициально. Россия и Беларусь в приоритете. Я готов вам помогать искать», – сказал Кауфман.

«Волкову» эта идея не понравилась.

«Ну, Вальтер, вы искать можете год. А нам нужно сейчас. Вот сейчас деньги идут на Тихановскую, которую я видел недавно в магазине «Гуччи». Куда идут деньги? Это ненормально», – «наехал» пранкер.

Кауфман грубость проглотил, сказав извиняющимся голосом, что не располагает деньгами.

«У вас денег нет, потому что у вас Лиля и «Мемориал» что-то подворовывают. Я что, этого не знаю? А на нормальные вещи не остается. Вы сами знаете, что «Мемориал» у вас тырит себе в карман. Это не разговор двух серьезных мужчин. Что вы мне рассказываете, что у вас нету денег? Знаете, сколько раз я это слышал от послов. Я в Литве тут бегаю. Что вам, денег жалко на нормальную человеческую революцию?» – продолжал «прессовать» немца «Волков.

Кауфман разволновался, прикрыл лицо рукой.

«У нас не получается диалог. Вы меня несправедливо упрекаете. Я понимаю, как это важно», – начал он оправдываться.

«Вы хотите, чтоб я на улице побирался, как бомж? Чтобы это российское телевидение снимало и хохотало», – не унимался «Волков».

«Я не знаю. Это все неправильно. Я чиновник немецкой политической структуры. Мы пытаемся сделать, что возможно. Мы 30 лет работаем с друзьями и партнерами в России. Сейчас культура нашего разговора… Я понимаю проблему абсолютно, я знаю, как сложно получить деньги на срочные дела. Но бюрократические процедуры никуда не денутся. Мы можем с вами обсуждать возможные пути решения», – нудил Кауфман.

«Вы же согласны, что нам нужно как-то менять систему в России?» – поставил вопрос ребром «российский оппозиционер».

Немец ответил после паузы.

«Да. Нужны независимые структуры. Есть очень много фронтов, где надо работать», – со вздохом обозначил он свою позицию.

«Но когда безразличие такое, это невозможно», – заистерил «Волков».

«Где вы видите безразличие, не понимаю? Я не в состоянии пообещать вам конкретные деньги в этом году сразу. Вы меня обижаете. Я не в состоянии решить эту проблему», – посетовал Кауфман.

«Ну, так идите и решайте. Что вам мешает поднять свою, извините, задницу и доложить руководству, что нам нужны деньги?!» – потребовал его собеседник.

Даже такое хамство не возмутило Кауфмана, и он продолжал разговор.

«Понятно, что вам нужны деньги. Пришлите описание конкретных проектов, и я поговорю с людьми в Европарламенте. Можете пойти к моему начальству», – мямлил он.

«Я пойду и на вас пожалуюсь. Мне не хватает 300 тысяч», – пригрозил «Волков».

«Пожалуйста, я дам вам адрес», – покорно ответил Кауфман.

«Вы себя слышите? Я ничего не хочу писать. Мне нужно 300 тысяч, 5 я могу вам отдать, если вам жалко», – предложил взятку «борец с коррупцией».

«Ну давайте. Дорогой Леонид, вы воспринимаете это как личную обиду, мне очень жаль», – согласился Кауфман.

В финале разговора «Волков» обвинил немца в том, что он «подворовывает с Лилилей», тот только кивнул в ответ.