Пранкеры поиздевались над аферистом, который решил украсть российские ЗВР

Елена Острякова.  
16.06.2023 00:03
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия


Американский финансист-аферист, автор «Списка Магнитского» Уильям Браудер собирается убедить западные правительства конфисковать в свою пользу золотовалютные резервы России.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые позвонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский финансист-аферист, автор «Списка Магнитского» Уильям Браудер собирается убедить западные правительства конфисковать в свою...

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«Там есть еще одна область, на которую я могу повлиять, которую я считаю действительно важной. Речь о резервах российского Центрального банка на 350 млрд долларов, замороженных по всему миру. Сразу после войны США, ЕС, Канада и другие страны их заморозили», – сказал Браудер.

Он сейчас ездит по миру и доказывает западным правительствам, что российские деньги можно просто забрать, невзирая на закон.

«Я был вчера Нидерландах и общался с высокопоставленными чиновниками. Мы едем в Брюссель через две недели, собираемся в Вашингтон и в другие места. Как мне представляется, там определенно сильное желание конфисковать эти средства. Просто необходимо отойти от мысли, что резервы ЦБ РФ каким-то образом защищены законом», – сказал Браудер.

Пранкеры отомстили наглому аферисту тем, что заставили его прослушать гимн Украины, приложив руку к сердцу, а затем включили издевательскую песню-пародию Макса Комикадзе на Владимира Зеленского «Байрактар».

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