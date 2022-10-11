Пранкеры разговорили главу Зе-офиса под видом дипломата США

Новости Украины

На данный момент военную поддержку Запада Украине можно назвать семидесятипроцентной, однако в случае успеха на Херсонском направлении, можно организовать встречу Владимира Зеленского и президента Джо Байдена, чтобы поставки Киеву шли на все сто.

Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил российским пранкерам «Вовану» и «Лексусу», которые провели с ним беседу от лица экс-посла США в России русофоба Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Макфол» попросил прокомментировать обстановку на Херсонском направлении, откуда поступает очень противоречивая информация.

«Идём в наступление, потихонечку продвигаемся, идём тяжело, не хватает оружия, но мы идём. Надеемся, что будем успешны в этом наступлении, но всё зависит от того, насколько вовремя мы будем получать оружие, которое нам обещали. Мы получаем много всего, но недостаточно», – сказал Ермак.

Также он заверил, что военные операции согласовываются с американцами и британцами, несмотря на то, что некоторым украинским командующим это не нравится.

«Мы надеемся, и это моя личная задача, выстраивать коммуникацию между нашими ВС, мы общаемся каждый день, у нас еженедельно брифинги между представителями различных ветвей ВС. Если честно, я оказываю на них давление, а, как известно, любым военным не нравится, когда кто-то влезает в их дела. Но я давлю на них и делаю всё, чтобы наши ВС вели себя на 100% открыто и прозрачно в отношениях с американцами, британцами, по поводу планов, по поводу некоторых операций. И я надеюсь, что мы получим всё вовремя, и нас ждёт успех», – подчеркнул руководитель Зе-офиса.

«Американец» попросил уточнить, о каком конкретно вооружении для ВСУ идёт речь.

«Номер один – это пушки 150 калибра. Это снаряды, я знаю, что у вас их нету, но с вашей поддержкой мы можем получить из третьих стран 152-е и 122-е. Это системы ПВО. Это самое главное, что нам нужно», – сказал Ермак.

«А сейчас вы же с Lockheed Martin разговариваете, и с британцами тоже. Как обстоит поддержка?» – уточнил «Макфол».

«На мой взгляд, британцы нас поддерживают на 100%. Самое главное то, что я уверен, что сам президент Байден очень заинтересован в нашей победе. Но если сравнивать, сегодня есть 100% желания поддержки, но мы имеем 70% поддержки. Мне кажется, что сегодня, в случае успеха по тем направлениям, визит Зеленского в Штаты или визит Байдена в Украину, чтобы на месте, на земле. Личная встреча даст возможность сделать эту поддержку 100 процентов», – озвучил свои мечты глава Зе-офиса.

«Как наш Пентагон работает? Помогает ли разведка и остальные службы?» – спросил пранкер.

«Да, и я думаю, что они работают очень эффективно», – заверил Ермак.