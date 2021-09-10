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10.09.2021 13:24 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Пранкеры разыграли экс-министра Германии: Он сообщил неприятное для Украины и Навального

Новости УкраиныЭкс-министр по охране окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ, один из лидеров партии «Зелёные»,...

Экс-министр по охране окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ, один из лидеров партии «Зелёные», депутат Бундестага Юрген Триттин считает, что невозможно реализовать маниакальную идею российского блогера-уголовника Алексея Навального и заставить Запад конфисковать имущество «олигархов Путина».

Об этом он заявил во время очередного пранка Вована и Лексуса. Россияне разыграли немца, позвонив ему и представившись украинским депутатом из фракции «Слуга народа» Александром Мережко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, но это не так легко выполнить, потому что нужно следовать законным процедурам. Мы очень хотим это сделать так, но, в конце концов, они могут обратиться в суд. И я уверен, что некоторые из них так и сделают, так что вопрос открытый», – сказал Триттин.

Он рассказал, что имел контакт с организацией «Кино во имя мира», которая, по его версии, «вывозила Навального из Сибири».

Триттин согласился оказать тайную финансовую поддержку навальнистам через киевский офис Фонда Генриха Бёлля, который патронируется «зелеными».

Он высказал опасение, что открытая поддержка Навального вызовет раскол в украинском обществе, часть которого, по его информации, поддерживает Путина и Россию.

Когда «Мережко» попытался пожаловаться на завершение строительства газопровода «Северный поток-2», Триттин посоветовал Украине вообще отказаться от использования газа и развивать возобновляемую энергетику.

«Что несет немецкий политик словами не описать. Думаю, как человек чести, Триттин должен немедленно уйти в отставку», – прокомментировал пранк живущий в Германии политолог Александр Сосновский.

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