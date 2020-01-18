18.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Россия, Сербия, Фанар, Церковь
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Пранкеры вскрыли антироссийские планы верхушки Македонии

Контролируемый американцами Константинопольский Патриарх Варфоломей активно включился в македонский церковный раскол, приняв у себя македонскую делегацию в составе премьер-министра Северной Македонии Оливера Спасовски и предыдущего премьера Зорана Заева.

Об этом в своем телеграмм-канале рассуждает российский политолог Богдан Беспалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2004 году государство (тогда еще – просто Македония) законодательно запретило на своей территории деятельность любых Церквей, кроме МПЦ (примерно такой же закон сейчас приняли в Черногории).

Меры, предпринимаемые властями Северной Македонии и Черногории, направлены на ослабление Сербской Православной Церкви.

Раскол в православном мире усиливается, в т.ч. благодаря Патриарху Варфоломею», – написал Беспалько.

Будучи премьер-министром Македонии в 2018 году Зоран Заев в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которых он принимал за президента Украины Петра Порошенко, заявил, что хочет договориться с Константинопольским Патриархом Варфоломеем о томосе для раскольнической «Автокефальной македонской церкв», поскольку каноническая православная конфессия в стране завязана на Белград.

«Это очень важно, потому что Сербской Церковью руководит Русская Православная Церковь из Москвы», –  сказал тогда Заев.

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