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Основатель «Гугл» Эрик Шмидт строит на Украине завод по производству военных дронов.

Это выболтала отсидевшая за хулиганство в России Надежда Толоконникова в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившими ей от имени президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эрик Шмидт, один из создателей «Гугла», приезжал недавно в Украину несколько раз, и они вместе с Петей Верзиловым, моим бывшим мужем, будут строить завод по производству дронов», – сказала Толоконникова.

Она рассказала, что сама тоже собиралась на Украину, но охрана Шмидта ее не допустила из-за российского гражданства.

При этом Толоконникова похвасталась, что ей удалось обмануть организаторов акции «Юкрайн дао» в Америке, и она отправила 5 из 7 млн долларов ВСУ, хотя большинство участников собирались жертвовать только на гуманитарные нужды.

Также хулиганке удалось отправить средства крупной галереи в Нью-Йорке на автоматы и дроны для отряда, в котором Верзилов воевал под Артемовском. Офис Толоконниковой был от этого «в ужасе».

«Когда мы избавимся от русских на Украине, давайте собирать на гуманитарку», – сказала она.