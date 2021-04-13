Правая рука Навального пошёл на юридическое взаимодействие с властями

13.04.2021, Москва, Елена Острякова

Соратник блогера-уголовника Алексея Навального Леонид Волков предал идею своего патрона – постоянную провокацию уличных беспорядков. Он собирается подавать официальную заявку на «большой весенний митинг», в то время как Навальный всю жизнь принципиально проводил несанкционированные акции.

О планах Волков сообщил сегодня на своем youtube-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы подадим уведомление в соответствии с законом и проведем этот большой митинг», – сказал навальнист.

Время митинга будет объявлено, только когда на специальном сайте зарегистрируется полмиллиона участников. Регистрация идет уже четвертую неделю, но набрать нужное количество пока никак не удается. Да и набранные 420 тыс вызывают сомнение, поскольку регистрируются по странным адресам.