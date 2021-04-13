Подпишись на рассылку
13.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, Скандал
Просмотров:

Правая рука Навального пошёл на юридическое взаимодействие с властями


Соратник блогера-уголовника Алексея Навального Леонид Волков предал идею своего патрона – постоянную провокацию уличных беспорядков. Он собирается подавать официальную заявку на «большой весенний митинг», в то время как Навальный всю жизнь принципиально проводил несанкционированные акции.

О планах Волков сообщил сегодня на своем youtube-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы подадим уведомление в соответствии с законом и проведем этот большой митинг», – сказал навальнист.

Время митинга будет объявлено, только когда на специальном сайте зарегистрируется полмиллиона участников. Регистрация идет уже четвертую неделю, но набрать нужное количество пока никак не удается. Да и набранные 420 тыс вызывают сомнение, поскольку регистрируются по странным адресам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть