Правда и ложь о выходе к окраинам Северска

Олег Кравцов.  
09.07.2025 15:40
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Российская армия якобы вышла к окраинам города Северск в ДНР.

Такая информация появилась в ряде российских тг-каналов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия якобы вышла к окраинам города Северск в ДНР. Такая информация появилась в...

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«Поступают оперативные сведения, что наши войска вышли к городской черте Северска. Продвижение наших сил фиксируется от Верхнекаменского вдоль железной дороги к устью реки Плотка», – написал военкор Тимофей Ермаков (тг-канал «Синяя Борода».

Аналогичную информацию опубликовал и паблик DIVGEN, занимающийся составлением карт.

«Российская армия продвинулась к окраинам Северска», – написал канал в описании карты с Северского направления.

Но ряд заслуживающих доверия источников опровергают эту информацию – например, осинтер Анатолий Радов, который находится на связи с подразделениями на местах.

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником пресс-службы МО РФ Михаилом Звинчуком, высказывается по этому поводу еще более жестко.

«В последние несколько дней в Сети публикуется множество сообщений о якобы выходе российских войск к восточным окраинам Северска и чуть ли не начале городских боев. Вот только это совсем не соответствует действительности: пока ВС РФ даже не не закрепились на высотах на рубеже Верхнекаменское — Серебрянка, а без этого ни о каком «штурме Северска» в принципе не может идти и речи.

Простыми словами, реально ВС РФ находятся в нескольких километрах от Северска, а подойти туда смогут только после взятия нескольких укрепленных рубежей. Что непросто сделать в условиях открытой местности и огромного числа вражеских дронов в воздухе. Поэтому заявления о «начале штурма Северска» не только откровенная ложь в исполнении некоторых каналов и персоналий, но и отчасти обесценивание тяжелой кропотливой работы российских войск по взлому укрепрайона», – возмущается канал Звинчука.

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