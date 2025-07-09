Правда и ложь о выходе к окраинам Северска
Российская армия якобы вышла к окраинам города Северск в ДНР.
Такая информация появилась в ряде российских тг-каналов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Поступают оперативные сведения, что наши войска вышли к городской черте Северска. Продвижение наших сил фиксируется от Верхнекаменского вдоль железной дороги к устью реки Плотка», – написал военкор Тимофей Ермаков (тг-канал «Синяя Борода».
Аналогичную информацию опубликовал и паблик DIVGEN, занимающийся составлением карт.
«Российская армия продвинулась к окраинам Северска», – написал канал в описании карты с Северского направления.
Но ряд заслуживающих доверия источников опровергают эту информацию – например, осинтер Анатолий Радов, который находится на связи с подразделениями на местах.
Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником пресс-службы МО РФ Михаилом Звинчуком, высказывается по этому поводу еще более жестко.
«В последние несколько дней в Сети публикуется множество сообщений о якобы выходе российских войск к восточным окраинам Северска и чуть ли не начале городских боев. Вот только это совсем не соответствует действительности: пока ВС РФ даже не не закрепились на высотах на рубеже Верхнекаменское — Серебрянка, а без этого ни о каком «штурме Северска» в принципе не может идти и речи.
Простыми словами, реально ВС РФ находятся в нескольких километрах от Северска, а подойти туда смогут только после взятия нескольких укрепленных рубежей. Что непросто сделать в условиях открытой местности и огромного числа вражеских дронов в воздухе. Поэтому заявления о «начале штурма Северска» не только откровенная ложь в исполнении некоторых каналов и персоналий, но и отчасти обесценивание тяжелой кропотливой работы российских войск по взлому укрепрайона», – возмущается канал Звинчука.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: