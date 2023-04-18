Правда о «стране 404»: Помогут ли карикатуры и вранье победить Украину?

Не так давно попался на глаза эфир одного из федеральных каналов. А там первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич с жаром доказывал, что пришла пора «завязывать» с тем, что он определяет как «нагнетание страстей в эфирах больших каналов».

«Представьте жителя Мелитополя, который видит эксперта, рассказывающего, что Украина накопила мощный «ударный кулак» и вот-вот наступит. Что делать этому жителю? Бежать? Смириться и бухать? Он же может и сдаться врагу под открытую вербовку», – сетует общественник, призывая «прекращать» «хайп» и – это уже не озвучивается напрямую открытым текстом, но, очевидно, подразумевается, исходя из прозрачной логики самого рацпредложения, – строго дозировать предлагаемое зрителям/слушателям/читателям информационное меню для пользы их же психического здоровья. Мол, меньше знаешь – крепче спишь.

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И, в общем, это разговор отнюдь не о частностях. Идя от частного к общему можно увидеть за деревьями лес и расширить горизонт разговора до более глобально темы, с такой вот формулировкой: Что лучше и предпочтительнее – врать самим себе и обществу о ситуации в целом и о противнике, убаюкивая людей, в том числе и живущих вблизи линии фронта карикатурными образами смешных и глупых хохлов с чубами и в шароварах, или же говорить правду?

Возможно не всю – соображения военной цензуры еще никто не отменял, но ведь и речь-то не идет о выбалтывании каких-то сугубо оперативно-тактических секретных планов, а о том, к чему людям стоит быть готовыми здесь и сейчас, в любую минуту. Думается, что и жителям Мелитополя, и Луганска, и Воронежа с Белгородом «горькая, но правда» все же предпочтительнее чем «приятная, но ложь».

Тем более, этот выбор – горькая правда или утешительный самообман – актуальна сейчас, когда западные СМИ называют уже едва ли не конкретную дату планируемого украинского контрнаступления – 30 апреля. Возможно, это ложь и часть операции по информационному прикрытию, ближайшее будущее покажет. Ну а если нет, что тогда? А тогда есть риск, что российское общество попадет в ту же ловушку, что и украинское год с небольшим назад, когда разве что ленивый не кричал о готовящемся российском вторжении в Незалежную причем как раз в те даты, когда оно по факту и произошло. И только лишь для украинской власти убаюкиваемого ею общества все это оставалось «российской пропагандой» – вплоть до того утра, когда на украинские военные аэродромы полетели ракеты.

Аналогично с Мариуполем, гражданское население которого до самого последнего момента Киев убеждал в том, что их не бросят, и опасности окружения города нет – вместо того чтобы организовать эвакуацию мирных жителей из города, уже отданного на заклание стратегии затяжных боев в плотной застройке.

Для симметрии можно вспомнить историю с российским исходом из едва присоединенного к РФ с великой помпой Херсона, тихая эвакуация их которого началась буквально под шумок праздничных салютов в честь того, что «Россия тут навсегда». Тогда тоже – уже российская медийка и пропаганда до самого последнего момента убеждала народ в том, что беспокоиться не о чем, происходящее – хитрый маневр и план с целью одурачить противника. Херсон точно не сдадут, – убеждали херсонцев медиа-попугаи, – а у Суровикина, отвечавшего тогда за СВО, готовы планы какого-то «генерального сражения» в степи.

Закончилось все это спешным подрывом мостов и отходом на другой берег Днепра, куда массово рванули на лодках в последний момент тысячи людей, до последнего веривших хитрым планам, разгонявшимся в медиа. В итоге, правы оказались не апостолы хитрых планов, а алармисты, с самого начала убеждавшие в том, что город сдадут и бороться за него военным путем в сложившейся оперативной обстановке не будут.

Сегодня, когда по целому ряду косвенных признаков есть угроза большого контрнаступления ВСУ, мы снова читаем в СМИ рассуждения политологов и военкоров о том, что украинцам недопоставили то-то и то- то, о том, какие ужасные потери несут ВСУ в Артемовске и как сильно разочаровались в поддержке Украины на Западе. Многие открыто говорят: мол, наступления не будет, а будет договорняк. В это можно было бы и поверить, имей мы совершенно иную конфигурацию на фронте и вокруг него. А пока же при всех прочих соображениях все же представляется более верным тезис о том, что для самой идеи договорняка ни одной из сторон не хватает сущей малости – резкого изменения обстановки «на земле», перехвата стратегической инициативы или любой другой малости, которая бы в моменте опустила одну из чаш весов.

Иначе говоря, договорняк без масштабного наступления одной из сторон, наступления, которое бы резко улучшило чьи-то переговорные позиции, малореалистичен. По одной простой причине: никто не хотел уступать.

А, значит, вместо рассказов о том, как на ходу разваливаются ВСУ, российские медиа все же логичнее было бы заполнить сюжетами о ходе подготовки к обороне – начиная от степени готовности инженерно-фортификационных сооружений всевозможных «линий Вагнера» и им подобных, заканчивая уровнем обеспечения войск снарядами, БПЛА и прочими отнюдь не мелочами.

А то ведь реально грустно – превращение плетения носков и маскировочных сетей в общенациональное занятие только на первый взгляд выглядит как позитив: рост патриотизма, сплочение вокруг армии и так далее. На деле же это, помимо всего остального – симптом реального неблагополучия. Армия, у которой реально все есть, не нуждается в десятках тысяч волонтеров.

Можно сделать замах еще шире, распространив указанную вначале текста дихотомию «Правда или утешительная ложь?» на весь украинский сюжет в целом. Вот сколько лет подряд мы из уст отечественных медиа-пропагандистов слышим словосочетания «бывшая Украина» или «страна 404»? Между тем эта самая Украина, наплевав на все эти заклинания, и поныне живее всех живых. Да, с долгами, потерями и кучей проблем, но, тем не менее – сегодня мы на полном серьезе обсуждаем ненулевую вероятность прорыва войск «бывшей Украины» в Брянскую область. А российские спецслужбы бессильны против терактов, организуемых спецслужбами «страны 404». Да, какие-то из них удается предотвратить или погасить на низком старте, но очень многие остается лишь фиксировать постфактум, когда они уже совершены и унесли за собой человеческие жертвы.

Да и в целом – достаточно провести небольшой эксперимент с риском для жизни и оказаться на территориях, контролируемых киевским режимом, чтобы убедиться – слухи о его нежизнеспособности и скором развале сильно преувеличены, а вот возможности карательных органов и спецслужб напротив, отточены до небывалого за все годы незалежности блеска. Так что когда я слышу разговоры про «страну 404» то рекомендую рассказать об этом тысячам узников украинских тюрем и СИЗО, которым грозят немалые сроки за посты в соцсетях или телефонные разговоры.

Каким бы финансовым или социальным банкротом не была постмайданная Украина, все остальные базовые параметры государственности, прежде всего способность осуществлять монопольную репрессивную функцию, контролировать подвластную территорию и идущие на ней процессы – у нее налицо. Управляемость там не потеряна, управленческие импульсы достигают своих адресатов в срок, а армия чиновников и силовиков исправно служит тем кто дает им деньги. Украина в этом смысле – далеко не фэйлед стейт.

В реальности «бывшая Украина» – это химера того же рода, что и «Россия, которая вот-вот развалится» из украинской пропаганды. Настоящая же реальность в том, что за последние восемь лет Россия помогла вырасти у себя под боком серьезному и мотивированному противнику, которому сегодня помогает весь западный мир. Да, на Украине далеко не все индуцированы антироссийской пропагандой, огромные массы людей не горят желанием погибать ради парада ВСУ на Красной площади и подобных химер, что мы видим на примере массового уклонизма от тамошней мобилизации. Однако тех, кто уже индуцирован и мотивирован, вполне достаточно для тяжелой и кровопролитной для обеих сторон войны на годы вперед. Тем более, если со стороны этот костер есть, кому поддерживать и раздувать.

Это реальность. Если бы было не так, украинский фронт уже давно схлопнулся бы на берегах Збруча – при всей западной поддержке. Просто потому что никто не будет умирать за фикцию, за то, чего нет.

Если же мы видим сотни тысяч людей, упрямо идущих в топку ради какой-то идеи или страны, значит, она реально существует, а эффективная борьба с нею представляет собой нетривиальную задачу не только для любителей рисовать карикатуры на «недалеких и туповатых хохлов», но и для специалистов более серьезного профиля – начиная от планирования успешных наступательных операций и заканчивая информационными и ментальными войнами за умы – там, где боевые орудия ничего не решают.

Так что, возвращаясь к началу разговора – хайп ради хайпа конечно не нужен и даже вреден, однако и предлагаемая в качестве альтернативы ему теплая ванна самоуспокоения и рассуждений о том, что враги сами собой исчезнут, как роса на солнце из украинского самостийного гимна, – тоже не вариант.

Реальность и правду нужно встречать такими, какие они есть. Как бы страшны и неприятны они ни были. Только так можно выстроить работающую модель успешного сопротивления внешним вызовам, отталкиваясь от которой общество может победить не только вражескую угрозу, но и свои собственные внутренние скрытые страхи и неврозы.