Правильная Украина: сын – на фронте, мать в – подполье

Игорь Шкапа.  
23.02.2024 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, СБУ, Украина


Спецслужбы киевского режима ежедневно отчитываются о задержании граждан Украины, которые оказывают помощь российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует очередное сообщение пресс-службы СБУ.

Спецслужбы киевского режима ежедневно отчитываются о задержании граждан Украины, которые оказывают помощь российской армии....

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«Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента, который разведывал места дислокации и маршруты перемещения Сил обороны в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Кроме того, женщина выявляла «локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Бахмутском направлении». В зоне ее особого внимания были маршруты передвижения украинской бронетехники и реактивных систем залпового огня.

Эти данные женщина передавала своему сыну, который в составе ВС РФ находится на передовой.

«Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в Славянске, куда она переехала как переселенка из одного из прифронтовых городов. При обыске в помещении задержанной изъят мобильный телефон с поличным», – указывает СБУ.

Ей грозит пожизненное заключение.

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