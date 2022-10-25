Правильно, что в 2014-2015 пошли в Сирию, а не на Украину – Ищенко

Новости Украины

США отчасти добились решения своей большой проблемы, навязав России войну на Украине, таким образом, отодвинув с поля зрения Москвы многие геополитические приоритеты.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для них важно, чтобы Россия на Украине увязла, и там с ней вести войну на истощение, понятно, что для этого надо задействовать кого угодно, только не американцев. А американцы будут поставлять оружие. Таким образом, они надолго выбивают Россию как активного геополитического игрока. А что вы можете сделать, если вся армия увязла на Украине? Выступать с заявлениями? Пожалуйста. Точно так же, как мы американцам в Сирии говорили: ну заявите ещё раз, вы же всё равно проиграли, вы же всё равно физически не можете ничего там сделать, а мы можем», – напомнил Ищенко.

Однако, по его словам, если бы в 2014-м приоритетом была Украина, то сейчас положение дел было бы ещё сложнее.

«Когда в 2014-2015 гг. народ бегал по потолку и спорил, почему Россия не заходит на Украину, я говорил, что геополитически Сирия важнее Украины. Потому что это Ближний Восток, контроль всех торговых путей, а всегда было, кто контролирует Ближний Восток, тот контролирует мировую торговлю, тот контролирует мир. И позволить США подмять его под себя – было невозможно. Тогда можно было захватить хоть Украину, хоть Польшу, хоть Финляндию, и сидеть дальше грустно сосать лапу», – объяснил эксперт.

Он отметил, что верная ставка на Сирию позволила малыми усилиями решить большую проблему, чего не получилось на Украине.

«И на Украине собирались малыми силами решить большую проблему, другое дело, что это не получилось, потому что не всегда и не всё получается. Как в шахматах, в футболе, в войне – не всегда и не всё получается. Одну свою проблему здесь они (США – ред.) решили, они навязали длительное противостояние, связали значительную часть ресурсов, и мы сейчас действительно не можем оперативно реагировать на всё, что происходит по всему миру. Мы ещё удерживаем и продолжим удерживать группировку в Сирии, потому что это принципиально, но всё, что происходит в разных нестратегических точках, мы реагировать будем потом», – подытожил Ищенко.