«Правильно накрасили и поставили голос» – вдову Навального научили скрывать радость и послали в бой против России

Вдова осужденного за мошенничество и экстремизм Алексея Навального Юлия объявила, что «продолжит его дело», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость», – заявила Навальная.

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На этот раз ей удалось сдержать улыбку, которая постоянно наползала ей на лицо на Мюнхенской конференции, где она «случайно» оказалась в день смерти мужа. Так же «случайно» вдова там столкнулась с самопровозглашенной «президентом Беларуси» Светланой Тихановской, что не могла не породить массу ироничных комментариев.

«Улучшенная модификация Тихановской продолжит семейный бизнес и уже готова вести за собой соевую толпу. Желающие могут начинать скидываться. Донаты сами себя не соберут. Потужно крепим пидтримку, спиввитчизники», – пошутил в своем тг-канале журналист Сергей Мардан.

Публицисту Егору Холмогорову стыдно за западных политтехнологов, которые «лепят» имидж Навальной с «президентки Светы».

«Алексей Навальный умер потому, что кто-то большой человек в Вашингтоне сказал: нам нужна для России женщина-лидер, причем, на свободе. Сказано — сделано. Это настолько шаблонное копирование Акино-Чаморро-Тихановской, что сводит скулы от какого-то чувства стыда. Но это ведь и хорошо, что враг действует не по прагматике, а по фактически религиозному шаблону?», – написал Холмогоров.

Адвокат Илья Ремесло уверен, что проект «Навальная» «не взлетит» именно потому, что косплеет Тихановскую.

«Все ненастоящее, слишком наиграно и отрепетировано, как в дешевом голливудском фильме. Сделано четко по клише “Тихановская” (которую уже кстати ненавидит большинство беглых змагаров). То есть за основу взят изначально неудачный проект. Все значимое, что будет делать Юлия — служить медийным орудием для атак Запада на российское руководство, также с помощью нее будут пробивать оружие и иные подачки для киевского режима. “По просьбе” Юлии будут приниматься решения о санкциях и тому подобное», – написал Ремесло.

«Такой проект будет обречён на неудачу даже в глазах самой политической эмиграции: за Навальной нет ни штаба, ни сторонников. Это не Тихановская, которая худо-бедно участвовала в выборах и могла врать про миллион приверженцев. У Навальной нет никого. Так что она не годится на роль “матери демократии”. Разве что зиц-председателя…», – считает политобозреватель телеканала» Царьград» Андрей Перла.

«Вероятно получится вторая Тихановская или этот, венесуэльский Гуайдо. И, судя по всему, Юлия любит гламур и аплодисменты. По этому пути она и пойдёт. Но ей ещё и деньги же на детей надо зарабатывать. Но контракт со спецслужбами США и Британии уже погубил её мужа, поэтому ей надо бы осторожнее. Наш совет ей – сбежать куда нибудь в тихое место. Типа в Европарламент или в Совет Европы. От джеймсбондов к политическим импотентам. Главное для Юлии – уйти из лап ЦРУ и МИ6», – советует Навальной политолог Сергей Марков.

Характерно, что одновременно с Навальной вдруг проявился муж «президентки Беларуси» Сергей Тихановский, – муж Светланы Тихановской, с которым жене якобы «кровавый режим Лукашенко» не позволял связаться много месяцев, и поэтому она на все свои зарубежные визиты таскала папку с его фото.

«Я хочу спокойно досидеть свой срок. Я не политик и не хочу этим больше заниматься. Светлана стала лидером оппозиции Беларуси. У неё есть удостоверение президента. Про меня уже все забыли, и я просто хочу выйти на свободу живым. Моя смерть ничего вам не даст. Не присылайте ко мне своих представителей и адвокатов. Лучше быть забытым в тюрьме, чем известным на кладбище», – написал то ли Тихановский, то ли технологи его жены, как раньше за Навального писали посты в соцсетях из Лондона.

В том, что с Навальной явно работает целая группа политтехнологов, уверена политконсультант Мария Сергеева, посмотрев видеобращение вдовы.

«Правильный макияж с бежевыми тенями, но без туши (если так накрасить любую девушку, лицо будет выглядеть заплаканным или болезненным). Идеальные интонации профессионально поставленного голоса. Не бывает в жизни такого таланта, чтоб сразу непубличный всегда молчащий в кадре человек вдруг взял и заговорил такими хорошо поставленными интонациями, с такой игрой голоса – тут чуть в слёзы, тут добавить стальных нот, тут нежности и горя. Только в сериалах Нетфликса с профессиональными актерами такое случается, не в жизни. Такому нужно минимум год тренироваться – актерское мастерство, техника речи, мимика и жесты, поведение в кадре», – пишет Сергеева.

Политолог Павел Данилин считает Навальную самозванкой.

«Поразительно, почему кто-то считает, что может претендовать на лавры лидера российской оппозиции – на основании того, что переспал с Навальным? Эдак и Мария Певчих (иноагент — ред.) может претендовать на лавры лидера российской оппозиции по тем же основаниям», – написал он, намекая на то, что нынешний лидер экстремистского ФБК Певчих свободно заходила в номер Навального в Томске, когда его якобы «отравили» в 2020 году.

Однако в ФБК основные функционеры охотно присягнули новой лидерке. Это отмечает политолог Михаил Карягин.

«С наследником определились быстро. Фамильный политический бренд сложно поддается трансферу. Это снижает риски обострения внутренних конфликтов, но не снимает их полностью. Навального еще не похоронили, а наследство уже поделено. Но политическое лидерство по праву наследования в теории должно вызывать вопросы у либерально настроенной аудитории. Отношения остальных представителей антисистемной оппозиции с Навальным в последнее время портились. Признавался его моральный авторитет, однако он все реже воспринимался как непререкаемый. У Юлии Навальной такого морального авторитета нет, а это значит, что другие антисистемщики будут активнее критиковать и ФБК, и саму Навальную», – пишет Карягин.

Его прогнозы подтверждает либеральный публицист Кирилл Шулика.

«В целом я вообще ни в кого, кто в эмиграции – не верю. Они обустраиваются, находят себе занятия, гранты и прочее. И это в целом их дело… просто, так не работает, что оттуда можно влиять на Россию. Нет объективных цифр, кроме одной — падение числа просмотров стримов. Это важный показатель. И единственный», – написал он.