«Правильно сделали, что ушли со Змеиного» – военкоры Донбасса

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Новости Украины

В ближайшее время тему отвода российских войск с острова Змеиный киевская пропаганда раскрутит до оглушительных масштабов, чтобы отвлечь внимание населения от разгрома ВСУ на Луганском направлении.

Об этом в своём Telegram-канале написал российский военкор Евгений Поддубный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, удерживать остров ценой потерь нужно было только в случае активных действий на Одесском направлении, в то время как основные боевые действия происходят в Донбассе.

«Личный состав на Змеином находился под постоянным огнем артиллерии и береговых ракетных комплексов и при постоянных попытках преодолеть противодействие ПВО. Подвоз боеприпасов для ПВО был осложнен огневым поражением со стороны противника, что ставило под угрозу весь российский гарнизон Змеиного. При этом, очевидно, что уничтожить средства и силы противника на берегу сейчас возможности нет. Почему? Потому что основные силы освобождают Донбасс. Мальчики киевского режима, конечно, сейчас сделают из этого страшную перемогу. Но, по факту, даже если ВСУ сейчас, ценой больших потерь займут Змеиный, будет это бессмысленно. Еще одна мясорубка в которую попадет личный состав формирований режима», – объясняет военкор.

По его словам, нужно дождаться освобождения Донбасса. Что касается информационной составляющей, то Поддубный считает, что Генштаб при принятии решений руководствуется военной логикой, а не желанием оправдать ожидания той или иной части общества: «об остальном можно будет говорить после Победы». Военкор призвал не поддаваться общей истерии вокруг данной тематики.

Он уверен, что в ближайшее время Киев будет использовать остров для отвлечения внимания от тяжелейшего положения и поражения ВСУ в Лисичанске. Противник предсказуем: украинский «прапор» водрузят на острове, не считаясь ни с какими потерями.

«Союзники завершают операцию по освобождению города и тут, как нельзя кстати подвернулся Змеиный. Несмотря на бессмысленность, киевский режим обязательно бросит на Змеиный десант. Этот десант, несмотря на потери, обязательно водрузит желто-синий флаг над островом. Не забывайте, что главное условие успешных наступательных действий ВСУ – это полное отсутствие противника. Причем ради этой виртуальной перемоги киевский режим бросит личный состав в мясорубку, сколько уж раз такое было, ВСУ потеряют вертолеты и беспилотники, лодки. Но в пиар они умеют, не отнять. А пока граждан Украины будут кормить этой хренью, потерю Лисичанска в угаре авось не так заметят», – написал Поддубный.

Он добавил, что с освобождением Лисичанска фактически завершится полное освобождение территории ЛНР, после чего начнётся полномасштабное наступление в ДНР: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Авдеевка.

В свою очередь, российский военкор Александр Сладков написал просто: «ну и правильно, что ушли».

«Мне важнее смысл, а не картинка. Мы, когда хотели – пришли, когда захотели – ушли, разве не так? Держать мужиков под обстрелом ради чего? Когда пойдем в Одессу, тогда и Змеиный будет наш. Да ещё, кстати, как пойдем, может, и брать его обратно не придется, просто высадимся и все», – написал Сладков в своём Telegram-канале.

Также ситуацию прокомментировал вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Он уверен, что в любую точку Украины, откуда отошли российские войска, они туда обязательно вернутся. Вице-спикер также считает, что до штурма Одессы в острове Змеином стратегической важности никакой.

«В отличие от России, у которой значительные силы флота на Чёрном море, у Украины там пара десантных катеров. Поэтому «перемога» со Змеиным – это вернуться туда, воткнуть флаг, посадить 15 человек, потом придётся в Севастополь вывозить поить-кормить. У военных есть свои резоны и свой план действий», – заявил Толстой в эфире Первого канала.

Вместе с тем, журналист и телеведущий Максим Шейнин обратил внимание на формулировку Минобороны РФ. Там было сказано, что вывод российских войск со Змеиного – это «жест доброй воли».

«После истории с Бучей, после того, как мы в рамках «жеста доброй воли» оставили Киевскую область, мне кажется, что – даже совершая некие жесты, термин «жест доброй воли» должен из нашего политического лексикона исчезнуть навсегда»,– сказал Шейнин.

«Мы представляем собой, на самом деле, диванных обозревателей, которые, не зная подробностей переговоров с ООН о вывозе зерна, гадают, почему ушли со Змеиного, почему Конашенков упомянул про зерно и так далее», – отреагировал Толстой.

Он подчеркнул, что ситуация гораздо сложнее.

«Добрая воля – это когда речь идёт о дружественных нам государствах, о зерне, которое направляется в Северную Африку, Юго-Восточную Азию и так далее. Если об этом идёт, то это действительно жест доброй воли. А если идея в том, что вдоль побережья прокрасться где-то к Болгарии, чтобы оттуда зацепить ещё натовских вооружений, то, конечно, эти цели будут уничтожены Это жест доброй воли в отношении ООН и стран, которые заявляют о бешеном дефиците зерна (хотя, как сказал президент, 5 млн. тонн сильно не влияют на рынок). Тем не менее, мы этот козырь у них из рук аккуратно и нежно вынимаем. Как обычно – нежно вынимаем лишнюю карту», – заверил политик.