Правильный релокант: русский спортсмен поставил на место украинцев

На Украине негодуют: в литовском Каунасе национальная сборная проиграла Армении на чемпионате мира по футзалу.

Но главным поводом для возмущения стала реакция одного из игроков Армении – Дениса Неведрова – на победу своей команды, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лохи, Украина. Лохи, на*уй», – прокричал на эмоциях игрок.

На своей странице в соцсети он опубликовал пост, посвященный матчу.

Флаг Украины он прикрыл смайликом, перед которым написал: «Дно».

Итоговый результат 2:1 в пользу Армении, которая, в отличие от Украины, ранее занимавшей призовые места, впервые пробилась на чемпионат Европы.

Сам Неведров родился в России, выступал за молодежную сборную. Не сумев пробиться в основную сборную на родине, в 2021 году получил гражданство Армении и стал выступать за сборную этой страны. При этом он продолжает жить в России и выступать за клуб «Тюмень».

Примечательно, что значительная часть армянской команды – это уроженцы и воспитанники российского футбола, таким образом получившие возможность сыграть в международном турнире, участие в котором заблокировано для России. Многие из этих игроков продолжают выступать за российские команды.

