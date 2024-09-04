«Правим благодаря войне»: в Раде фактически признали свою нелегитимность

Вадим Москаленко.  
04.09.2024 09:33
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Только продолжение войны против России позволяет украинскому парламенту продолжать заседать, несмотря на истекшие полномочия. Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады, срок полномочий которой истёк в августе, заявил бывший президент Украины, а ныне глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы единственный парламент за всю историю существования Верховной рады, который работает шестой год, хотя на выборах мы получили Конституционный мандат Верховной Рады от украинского народа работать 5 лет. И почему мы работаем шестой год? Потому что война и потому что мы не проводим выборы, а должны организовать оборону государства. И поэтому никакими другими вопросами чем оборона государства парламенту заниматься не нужно», – сказал Порошенко.

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Только продолжение войны против России позволяет украинскому парламенту продолжать заседать, несмотря на истекшие полномочия....
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Его поддержала и депутат Ирина Геращенко, возмутившаяся, что на первом заседании «просроченной» рады не присутствовали такой же просроченный президент и его правительство.

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«29 августа этого года исполнилось пятилетка работы нынешнего парламента и, если бы не военное положение, и мы имели уже.. страна имела бы новый парламент. Начало работы новой сессии, а где правительство в парламентско-президентской республике? Вы первый парламент, который разрушили подотчетность правительства и независимость украинского парламента», – сказала депутат.

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