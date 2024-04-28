Правительство боснийских сербов: «Хорошие отношения с Россией – это наш выбор, а не давление Москвы»
Кабинет Министров Республики Сербской отреагировал на критическую статью публициста Немани Плотана для «Глас Српске», где тот подверг критике ориентированность энтитета на Россию, заявив, что Москва исходит из собственных интересов, а не из интересов сербского народа. Сербские министры на фактах доказали, что Россия в отличие от других стран уважает сербский народ и помогает ему, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
В своей статье молодой публицист Плотан отмечает, что «Россия стояла на защите Сербии от Австро-Венгерской империи в Первой мировой войне и тем самым спасла ее от неминуемого разрушения», а также «оказывала большую поддержку сербам, боровшимся за свою свободу против Османской империи». Но при этом подчеркивает, что «в международной политике нет любви». А также замечает, что сегодняшние близкие отношения РС с Россией обернулись для нее и Сербии международным давлением со стороны Запада, санкциями и судебными процессами против руководства боснийских сербов, попыткой включить Косово в Совет Европы и протащить резолюцию по фальшивому «геноциду в Сребренице» через Генассамблею ООН.
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«На Западе сербы воспринимаются как маленькие русские на Балканах, что представляет собой огромную опасность для политического выживания Сербии и Республики Сербской…. В 2003 году Россия вывела свои вооруженные силы с Западных Балкан, заявив, что у нее нет стратегических интересов в этом регионе. Последствия этого решения стали очевидны: мартовский погром (в Косово), крах институтов Республики Сербской, отделение Черногории от Сербии, самопровозглашение независимости Косово и многие другие события…. В 1999 году сербы обратились с просьбой о вступлении в союз России и Белоруссии, но не получили ответа от Кремля даже 25 лет спустя», – заключает публицист, предлагая говорить на одном языке с Брюсселем и Вашингтоном, подождав победы Трампа в США и заявив, что «города можно вернуть без единого выстрела, с помощью мудрой дипломатии».
«Это правда, что в политике нет любви, но есть интересы. В интересах сербского народа искать и иметь партнеров на международной арене, которые будут его уважать и которые смогут помочь в решении очень важных национальных вопросов. Такое отношение Россия доказала бесчисленное количество раз…. Напомним лишь о вето России в Совбезе ООН, которое помешало принятию британской «резолюции по Сребренице» (в 2015 году – ред.). Большое российское «нет» Виталия Чуркина стало историческим ответом на одностороннее решение западных стран о вымышленной вине сербского народа в вымышленном геноциде. Также в подтверждение того, что РФ является нашим другом, говорит само за себя ее последнее выступление совместно с Китаем в связи с той же резолюцией, инициатором которой на этот раз является Германия, совершившая геноцид сербского народа», – ответили Плотану в правительстве РС.
Также Кабмин РС напомнил, что благодаря чрезвычайно хорошим отношениям между двумя Милорадом Додиком и Владимиром Путиным, не только РС, но и вся БиГ получает газ по более выгодной цене. Кроме того, во время пандемии коронавируса и Китай, и Россия самоотверженно помогали БиГ, раздавали вакцины и проводили саночистку городов, больниц и общественных зданий, и только боязнь «злокачественного влияния» Москвы привело к отказу в допуске русских специалистов на территорию кантонов бошняцко-хорватской Федерации БиГ.
«Россия – славянская, православная страна, и вполне естественно, что Сербия и Россия тесно сотрудничают во многих областях, и в этом нет ничего противоречивого…. Что касается Украины, то война в этой стране началась, когда Украина изменила свою политику и присоединилась к Западу. Это было бы катастрофой для Боснии и Герцеговины. Именно поэтому лучше учиться на чужих примерах и ошибках, ведь в странах, которые забывают себя, свои интересы, культуру и религию и бросаются в объятия неолиберализма, обычно дела идут плохо. Они становятся марионетками, управляемыми западной машиной… Республика Сербская не является и не будет чьей-либо колонией, но она хочет и строит партнерские отношения с теми, кто ее уважает. Политика сохранения хороших отношений с Россией – это выбор Республики Сербской и сербского народа, а не влияние или давление России», – заявили в Кабмине РС.
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