Правительство Черногории отказалось поддерживать сербские просветительские организации

28.07.2021, Белград, Алексей Топоров

В утвержденном бюджете Черногории не нашлось места для финансирования сербских культурных, научных и просветительских обществ, организаций и институтов.

При этом на функционирование аналогичных учреждений, утверждающих миф об отдельном черногорском народе, кабинет выделил более 700 тысяч евро.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», директор Института сербской культуры из Никшича Будимир Алексич в интервью «Новостям» рассказал, что его вуз ожидал поддержки государства хотя бы потому, что нынешний премьер-министр Здравко Кривокапич был одним из его учредителей.

«В недавно принятом государственном бюджете не предусмотрено ни цента для нашего института или для других сербских научных, национальных и культурных учреждений, – рассказал Алексич. – В финансировании было отказано «Матице Сербской», Ассоциации сербских писателей Черногории и Герцеговины, Сербскому национальному совету, Ассоциации писателей Черногории, которая является старейшей культурной и литературной ассоциацией, имеет традиции, и членами которой были благословенные Митрополит Амфилохий, Михайло Лалич, Душан Костич, Момир Воеводич и многие другие великие писатели».

При этом, как отмечает Алексич «Матице Черногорской», Независимому обществу черногорских писателей и так называемому факультету черногорского языка и литературы Аднана Чиргича в Цетине из бюджета выделяется более 700 тысяч евро. Профессор напомнил, что депутат сербского Демократического фронта Деян Джурович внес поправку в закон о бюджете, подразумевающую символическую помощь «Матице Сербской»и Институту сербской культуры в размере 50 тысяч евро в год, но и та была отклонена.

Следует отметить, что так называемые учреждения черногорской культуры на самом деле занимаются пропагандой антисербского черногорского национализма, и псевдоисторического мифа о том, что черногорцы – это отдельный от сербов народ, а Черногория якобы традиционно всегда тяготела к Западу.