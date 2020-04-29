Правительство и президент Молдовы отказались от названия «Великая Отечественная»

29.04.2020, Москва, Елена Острякова

Правительство Молдовы утвердило эскиз памятной медали к 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Эта формулировка возмутила журналиста Николая Костыркина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о тех, кто воевал в рядах Красной армии против нацистов с 1941 по 1945 год, мы называем их участниками Великой Отечественной войны. Это подчеркивает, если хотите, статусность героев – их беспримерную жертву в оборонительной для СССР, в том числе и для Молдовы, а затем – освободительной для всей Европы войне.

Для ветеранов государств, входивших в Союз, а также для всех их соотечественников это различие несет едва ли не сакральный характер, и уже ничто не в силах его изменить», – цитирует Костыркина «Блокнот. Молдова».

Концепцию награды разработало министерство обороны Молдовы совместно с Геральдической комиссией при президенте республики.

Медаль будет представлять собой золоченый круг диаметром 30 миллиметров. На аверсе медали изобразят памятник в честь освобождения Молдовы от фашистской оккупации.

Рядом с ним будут стоять даты: 1945-2020. На реверсе медали разместят надпись на государственном языке – «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ». В общей сложности награду получат 450 человек.