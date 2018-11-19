Правительство Крыма списало свой долг украинскому «Чумаку»
Правительство Крыма сегодня списало государственный внешний долг Республики по облигациям, выпущенным в 2011 году. Власти Крыма тогда разместили муниципальные облигации по ставке 14,5% годовых.
Средства привлекались на проект по сбору и переработке твердых бытовых отходов в Симферополе и Симферопольском районе.
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Проблема, кстати, до сих пор не решена: столица Крыма не хуже Белокаменной развозит свой мусор по соседним районам. Так что, хорошо, что списали.
Общая номинальная стоимость облигаций 7 лет назад составляла 133 млн украинских гривен. Сейчас министр финансов РК Ирина Кивико оценила сумму списанного долга в 505 млн рублей.
Еще в феврале правительство Крыма готово было расплатиться и даже разработало порядок выплаты средств держателям облигаций. Они могли обратиться с заявлением о погашении до 1 августа 2018 года, однако не сделали этого.
Возможно, просто испугались реакции украинских властей. Россия была готова вернуть долг в июне 2014 года, однако Нацбанк Украины не предоставил эмитенту доступа к регистру держателей облигаций.
Весной 2015 года в качестве кредитора Крыма проявился кипрский оффшор DRGN Ltd., который подал в Арбитражный суд Москвы иск против России на 82 миллиона рублей.
Об итогах процесса неизвестно. Но украинские СМИ легко раскопали родные корни кипрской оффшорки. Через прокладку из 10 оффшорок Кипра и Белиза ниточки тянулись к известной украинской ЧАО “Чумак”.
В долг Крыму давало украинское СП ООО “Драгон Капитал”. После воссоединения Крыма с Россией и ввиду непримиримой позиции Нацбанка Украины, бизнесмены попросили правительство Яценюка подать иск против России, но тот отказал по формальному поводу: учредителями «Драгона» выступали нерезиденты Украины. Тогда СП передало свои права кипрской DRGN Ltd. Оффшорка грозила дойти до Европейского суда по правам человека, но не дошла.
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