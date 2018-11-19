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19.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева
 
Крым, Местная власть, Общество, Политика, Украина, Финансы, Экономика
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Правительство Крыма списало свой долг украинскому «Чумаку»

Правительство Крыма сегодня списало государственный внешний долг Республики по облигациям, выпущенным в 2011 году. Власти Крыма тогда разместили муниципальные облигации по ставке 14,5% годовых.

Средства привлекались на проект по сбору и переработке твердых бытовых отходов в Симферополе и Симферопольском районе.

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Проблема, кстати, до сих пор не решена: столица Крыма не хуже Белокаменной развозит свой мусор по соседним районам. Так что, хорошо, что списали.

Общая номинальная стоимость облигаций 7 лет назад составляла 133 млн украинских гривен. Сейчас министр финансов РК Ирина Кивико оценила сумму списанного долга в 505 млн рублей.

Еще в феврале правительство Крыма готово было расплатиться и даже разработало порядок выплаты средств держателям облигаций. Они могли обратиться с заявлением о погашении до 1 августа 2018 года, однако не сделали этого.

Возможно, просто испугались реакции украинских властей. Россия была готова вернуть долг в июне 2014 года, однако Нацбанк Украины не предоставил эмитенту доступа к регистру держателей облигаций.

Весной 2015 года в качестве кредитора Крыма проявился кипрский оффшор DRGN Ltd., который подал в Арбитражный суд Москвы иск против России на 82 миллиона рублей.

Об итогах процесса неизвестно. Но украинские СМИ легко раскопали родные корни кипрской оффшорки. Через прокладку из 10 оффшорок Кипра и Белиза ниточки тянулись к известной украинской ЧАО “Чумак”.

В долг Крыму давало украинское СП ООО “Драгон Капитал”. После воссоединения Крыма с Россией и ввиду непримиримой позиции Нацбанка Украины, бизнесмены попросили правительство Яценюка подать иск против России, но тот отказал по формальному поводу: учредителями «Драгона» выступали нерезиденты Украины. Тогда СП передало свои права кипрской DRGN Ltd. Оффшорка грозила дойти до Европейского суда по правам человека, но не дошла.

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