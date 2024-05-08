Правительство Литвы не боится ядерной бомбы и готово к провокациям против России

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У кого нет ни малейших сомнений и кто как пионер «всегда готов» отправить своих немногочисленных солдат хоть на Украину, хоть к черту на рога – так это крошечный прибалтийский лимитроф Литва.

О готовности отправить своих солдат в Украину на учебную миссию премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила в интервью британской FT. По ее словам, разрешение парламента на отправку войск у нее уже есть. Правда, сам Киев еще не просил об этом, но ведь главное – продемонстрировать энтузиазм.

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«Да, Россия расценит это как провокацию. Если бы мы просто думали об ответе России, то мы бы не могли ничего прислать. Каждую неделю вы слышите, что кто-то будет убит ядерным оружием», – заявила литовская премьерка.

К слову, она выразила сомнение в том, что Россия использует ядерное оружие в ходе нынешнего конфликта. Мол, радиоактивные осадки в таком случае поразят и территорию самой России.

Шимоните сообщила, что Литва не будет депортировать или искать украинских мужчин призывного возраста на своей территории, потому что это было бы незаконно.

Это интервью вышло в очень неудобный для литовского правительство момент – сразу же после обнародования итогов местного соцопроса исследовательской компании Spinter tyrimai., согласно которому недовольны работой правительства во главе с Ингридой Шимоните почти 72% литовцев. Сетевое издание Delfi называет эту оценку самой плохой за весь срок полномочий нынешнего правительства Литвы.