Правительство Молдовы будет или пророссийским, или его не будет совсем

31.05.2019, Москва, Елена Острякова

Правительство, выступающее за стратегическое партнерство с Россией, должно быть сформировано в Молдове.

Об этом сегодня в эфире телекомпании РБК-Уфа заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выступили с инициативой создания парламентского большинства. Мы предложили принципы взвешенной внешней политики — стратегического партнерства с Россией. Мы не предлагаем отказываться от тех соглашений, которые у нас есть с Западом — безвизового режима и других соглашений. Можно дружить с Западом, но не против России. Если до конца следующей недели не будет сформировано правительство, которое поддержит принцип этой взвешенной внешней политики, то будут досрочные выборы осенью этого года», – сказал Додон.

Близкий к олигарху, «хозяину Молдовы» Владу Плахотнюку политолог Виталий Андриевский полагает, что предварительная договоренность о создании парламентской коалиции уже существует, иначе Додон не стал бы приглашать в Молдову на следующей неделе вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

«Зачем Додон пригласил сопредседателя межправительственной комиссии Россия-Молдова посетить нашу страну? Для проведения переговоров с техническим правительством по проблемам экономики и социальной сферы? Но это правительство не может договариваться, а тем более брать на себя какие-либо обязательства, у него на это нет полномочий. В любом случае Дмитрий Козак должен встретиться с теми, кто станет реальной властью. Иначе его визит в Молдову просто будет бессмысленным», – написал Андриевский у себя в «Фейсбуке».

По итогам парламентских выборов, которые прошли в Молдове в феврале, социалисты Додона набрали 35 мандатов, демократы олигарха Влада Плахотнюка — 30, проевропейский блок ACUM – 26. Социалисты и блок ACUM ведут переговоры о создании коалиции, но безрезультатно.