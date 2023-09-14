Правительство Молдовы будет навязывать гражданам идею вступления в НАТО

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В Молдове должно быть как можно больше дискуссий о преимуществах коллективной безопасности.

Об этом в рамках передачи „Secretele Puterii” на телеканале «Журнал ТВ» заявил премьер-министр РМ Дорин Речан (на фото), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, тема вступления Молдовы в НАТО слишком мало обсуждается в обществе, и по этой причине общество не знает о преимуществах членства в этом «оборонительном военном блоке».

Премьер-министр сказал, что власти вкладывают средства в оборону, чтобы повысить боеспособность национальной армии:

«Если вы спросите меня, хочу ли я иметь национальную армию, соответствующую стандартам НАТО, то ответом будет твердое ДА. И именно этим мы сейчас и занимаемся: увеличиваем инвестиции в армию, увеличиваем объем инвестиций, поступающих извне, в том числе из стран-членов НАТО, через механизмы европейской безопасности. Мы будем продолжать идти по этому пути».

Отвечая на вопрос о его отношении к вступлению Молдовы в НАТО, Дорин Речан ответил, что важно провести широкую дискуссию в обществе, потому что общество не знает, что такое НАТО.

«Нам нужны дискуссии, чтобы объяснить, что такое коллективная безопасность, объяснить, какова цена безопасности. На Украине Россия продолжает убивать людей, детей. Мы должны понимать, что и мы должны быть обороноспособными», – заявил премьер-министр Молдовы.

Согласно данным опроса «Барометр общественного мнения», проведённого в августе этого года Институтом публичной политики, финансируемом Фондом Сороса, всего лишь 26% граждан Молдовы готовы проголосовать на референдуме за вступление в НАТО, в то время как 54% категорически против. Руководство Молдовы намерено менять эти показатели рассказами о «зверствах» российской армии на Украине, и о том, как хорошо Североатлантический альянс защищает своих членов.