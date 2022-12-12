Правительство Молдовы предлагает всем переходить на румынский из экономии

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Правительство Молдовы отказывается финансировать школы с русским языком обучения, а также изучение в школах гагаузского, болгарского и украинского языков.

Проблему сегодня на заседании молдавского парламента поднял депутат Федор Гагауз, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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«Действующая формула формирования бюджетов касается только учебных заведений с государственным языком обучения. При этом не учитывается, как формируются бюджеты школ с русским языком обучения, хотя они имеют учебную нагрузку на 25% больше, и финансовых средств требуется больше. Учебные заведения Гагаузии недополучают 25 млн лей», – сказал Гагауз.

Также не финансируется, по его словам, изучения родных языков: гагаузского, болгарского и украинского. Местные власти вынуждены выделять на это 5,5 млн лей ежегодно.

«Могу ответить только одно. Все переходите на румынский язык, и проблем станет меньше», – ответил депутату министр финансов Молдовы Думитру Будянски.

При этом он укорил Гагаузию, что та требует дотаций из центрального бюджета, в то время как автономия «останавляет почти все налоги у себя в регионе».

«Это неправильный подход. Государство обязано создавать условия для получения образования на родном языке», – возразил Гагауз.

В прошлом году мэрия Кишинева запретила набор в первые и десятые классы школ с русским языком преподавания. В детских садах Молдовы воспитанников ставят в угол «за русский язык».

В январе прошлого года Конституционный суд Молдовы признал неконституционным закон о функционировании языков, который закреплял за русским статус языка межнационального общения.

Русский язык считают родным и разговаривают на нем около 15% Молдовы, в Кишиневе им владеет почти половина населения. В целом понимают и используют русскую речь около 80% населения Молдавии.