Выборы
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05.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Донбасс, Политика, Украина
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Правительство национального спасения Украины хотят разместить в Донецке

Россия должна официально отказаться от признания президентских выборов на Украине, создать правительство Украины в изгнании, разместив его в Донецке и способствовать дипломатическому признанию.

Об этом в эфире телеканала “Красная Линия” заявил российский политолог Евгений Спицын, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По его словам, такой шаг стал бы ассиметричным ответом на выборы украинского президента в условиях недопуска российских наблюдателей и миллионов граждан Украины.

“Надо вести наступательную политику – выборы не признаем, потому что для нас что тот, что другой – хрен редьки не слаще. Больше того, признаем республики Донбасса. Там, в Донецке, формируем правительство национального спасения в изгнании, дипломатически признаем это правительство, призываем всех наших союзников на мировой арене признать это правительство, установить с ним дипломатические отношения.

Вот тогда это будет реальный ответ. А если мы будем опять МИДовскими нотами выражать свое возмущение, беспокойство – ну уже смеются во всем мире над этими МИДовскими возмущениями”, – заявил Спицын.

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