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21.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Закарпатье, Культура, Общество, Политика, Украина

Правительство Орбана утвердило «меморандум о защите закарпатских венгров»


В Венгрии на первом заседание нового правительства Виктора Орбана, которого в четвертый раз избрали премьером, приняли «меморандум о защите закарпатских венгров», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает «Закарпатье онлайн» со ссылкой на пресс-секретаря Орбана.

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Документ был направлен лидерам всех стран-членов НАТО и Генеральному секретарю Альянса.

В меморандуме правительство Венгрии предлагает членам НАТО учесть «проблемы национальных меньшинств в Украине, связанные с украинскими законами».

По мнению венгерских чиновников, эти законы нарушают права меньшинств«.

Ранее заявления о влиянии третьей стороны на политику Венгрии в отношении Украины глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «фейковой пропагандой».

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