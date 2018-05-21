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Правительство Орбана утвердило «меморандум о защите закарпатских венгров»
В Венгрии на первом заседание нового правительства Виктора Орбана, которого в четвертый раз избрали премьером, приняли «меморандум о защите закарпатских венгров», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает «Закарпатье онлайн» со ссылкой на пресс-секретаря Орбана.
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Документ был направлен лидерам всех стран-членов НАТО и Генеральному секретарю Альянса.
В меморандуме правительство Венгрии предлагает членам НАТО учесть «проблемы национальных меньшинств в Украине, связанные с украинскими законами».
По мнению венгерских чиновников, эти законы нарушают права меньшинств«.
Ранее заявления о влиянии третьей стороны на политику Венгрии в отношении Украины глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «фейковой пропагандой».
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