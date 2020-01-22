«Правительство переходит в ручное управление Зеленского» – эксперт

22.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вопрос отставки нынешнего премьер-министра Украины Алексея Гончарука всего лишь перенесён на время.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если раньше между Зеленским и Гончаруком было джентельменское соглашение, по которому Зеленский не вмешивался в деятельность правительства, то сейчас правительство переходит в ручное управление к Зеленскому. Эта идея о разделении министерств – это всё элементы ручного управления даже не со стороны Зеленского, а офиса президента…

Он создаёт своё большинство внутри Кабмина, потому что, скорее всего, новыми министрами будут не люди Гончарука, так же, как и уволенные. А мы помним, что Кабмин – орган коллегиальный, по многим ключевым вопросам он голосует, поэтому будет группа президента доминировать, есть группа Авакова, а Гончарук окажется в роли раннего Гройсмана. А поздним Гройсмманом ему не стать по определению… Вопрос отставки Гончарука просто перенесён на какое-то время. Я думаю, до осени-зимы этого года. Перенесён, но сам Гончарук уже потерял доверие президента», – заявил Бортник.