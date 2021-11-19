«Правительство разочарования и позора»: 100 дней кабинету Натальи Гаврилицы в Молдове

Владимир Букарский. Просмотров: 19.11.202121:59 (Мск), Кишинёв,

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«Позорный антирекорд»

На этой неделе исполнился ровно год со дня вступления в должность президента Молдовы Майи Санду и 100 дней со дня назначения правительства Натальи Гаврилицы.

Все без исключения специалисты, за исключением находящихся на содержании USAID и других прозападных НПО, оценивают деятельность этого правительства не иначе как полный провал.

Партия развития и объединения Молдовы, возглавляемая экс-премьер-министром Ионом Кику, представила развёрнутый анализ деятельности правительства Гаврилицы под названием «100 дней разочарований и лжи». В своём аналитическом документе политформирование выделило «самые позорные пункты» в числе которых:

– трудоустройство близких родственников в государственные учреждения;

– рекордная в Молдове инфляция за последние 11 лет;

– изменение законодательства с целью увольнения профессионалов и назначения на руководящие должности кадров партии «Действие и солидарность»;

– полное отсутствие прозрачности в переговорах по цене на газ, приобретённый у польской фирмы за публичные деньги;

– политическое подчинение телекомпании «Телерадио-Молдова» и введение цензуры в СМИ;

– назначение личного адвоката Майи Санду Натальи Молошаг на должность народного адвоката (омбудсмена) Молдовы;

– назначение судей, вовлечённых в коррупционные скандалы, на руководящие органы в судебной системе;

– обострение отношений центральных властей с Гагаузской автономией;

– прекращение выплаты пособия для членов семей врачей и медсестёр, умерших в результате COVID-19;

– сокрытие от общества условий нового соглашения с Международным валютным фондом;

– обман пенсионеров с обещанием повысить минимальную пенсию.

Экс-президент страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон отметил, что в истории Молдовы ещё не было правительства, в котором бы граждане страны так быстро разочаровались, как в ситуации с правительством Натальи Гаврилицы.

«Это позорный антирекорд – за 100 дней это правительство стало синонимом экономического, пандемического, энергетического, социального кризиса», – подчеркнул политик.

В целом, по словам Игоря Додона, власть партии «Действие и солидарность» – от президента страны до парламентского большинства и правительства – терпит политическое и экономическое фиаско.

«Проблема не только в том, что 100 дней плохо управляли, а в том, что не хотят слышать голос людей, относятся к ним с высокомерием и не обладают планом по улучшению ситуации в стране. У них нет плана, потому что они полностью оторваны от реальности. Если послушать отчет правительства за первые 100 дней, то впечатление такое, что они живут где угодно, но только не в Молдове. Власти словно находятся в космосе и триумфально несут оттуда чушь», – отметил экс-президент.

«Новая правящая группировка, сбросив маски миролюбия, предстала во всей своей красе: абсолютно некомпетентные люди, которые не стесняются демонстрировать свое высокомерие, спесивость и чванство. Вдобавок – злопамятные», – так охарактеризовал деятельность президента Санду и правительства Гаврилицы историк и публицист Зураб Тодуа, представляющий партию «Гражданский конгресс».

По его словам, Санду идёт по пути Михаила Саакашвили:

«Она не принимает во внимание то обстоятельство, что сегодня не 90-е и не нулевые годы. Одних только заклинаний в приверженности западному «вектору» недостаточно, чтобы гарантировать поддержку Вашингтона, Брюсселя и Берлина. Нужно еще уметь управлять государством, решать неотложные проблемы. Как они умеют управлять – ни для кого не секрет. Что ни решение – скандал, что ни заявление – шок и недоумение».

Социологический опрос: молдавское общество в отчаянии

Подобная оценка деятельности Санду и подконтрольного ей правительства нашло отражение в данных социологического опроса, проведённого центром IMAS, который возглавляет румынский специалист Дору Петруци.

Согласно этому опросу, 66% граждан Молдовы считают, что страна движется в неправильном направлении. 62% испытывают разочарование деятельностью новой власти. 80% выражают недовольство тем, что на высшие государственные посты без проведения необходимых конкурсов назначаются представители правящей партии. 61% считает, что юстиция продолжает находиться под контролем правящей власти. 77% считают, что «хорошие времена» – главный лозунг партии «Действие и солидарность» – так и не наступили.

Разочарованы люди и надеждами новой власти на европейскую помощь: 75% не знают, на что помощь от ЕС будет направлена, 66% не верят, что эти деньги дойдут до простых граждан и помогут им улучшить их жизнь.

Согласно этому опросу, Майя Санду утратила лидирующие позиции среди молдавских политиков. Её с первого места вытеснил мэр Кишинёва Ион Чебан, избранный благодаря голосам Партии социалистов. Интересно, что 3-5 места занимают политики, так или иначе связанные с предыдущей властью: два бывших президента, Игорь Додон и Владимир Воронин, а также бывший премьер-министр Ион Кику.

И наконец, что ещё больше раздражает и вводит в ступор представителей нынешней власти – это то, что оппозиционный Блок коммунистов и социалистов почти сравнялся в опросах с правящей партией «Действие и солидарность»: если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, правящая партия получила бы 38,6% избирателей, определившихся со своим выбором, оппозиционный левый блок – 36,9%. Ситуация, прямо скажем, не радостная для власти, учитывая то, что всего четыре месяца назад партия «Действие и солидарность» на парламентских выборах в два раза обошла левый блок.

Конечно, можно сказать, что опросы, проводимые в Молдове, не учитывают фактора зарубежной диаспоры, среди которой Санду и её политическая сила стабильно получают более 80% поддержки. Однако голоса разочарования уже слышны и среди представителей диаспоры, которые постоянно на связи со своими родственниками внутри Молдовы. Кроме того, жители страны ещё не получили платёжки за коммунальные услуги с новыми ценами на газ, электричество и особенно на отопление.

Можно допустить, что кабинет Натальи Гаврилицы – это правительство камикадзе, которых отправили делать грязную работу и от которых избавятся при первой же возможности, свалив на них всю ответственность за тотальное обнищание населения. Тем более что даже в рядах ближайшего окружения Санду уже появилось достаточное число претендентов на место у правительственного штурвала.

Однако ни одно другое правительство, даже состоящее сплошь из Людвигов Эрхардов, будет неспособно улучшить экономическую ситуацию в стране. Для развития экономики Молдовы необходимы хорошие отношения с Россией и странами ЕАЭС, которые дают возможность вести переговоры о дешёвом газе для молдавских потребителей и улучшении условий молдавского экспорта на евразийский рынок. Однако Майя Санду и её команда, полностью зависящие от Запада, пойти на столь радикальную смену геополитического вектора не способны.