Правительство РФ ничего не может поделать с антироссийским Ельцин-центром

Министерство культуры РФ якобы не в силах повлиять на Ельцин-центр в Екатеринбурге, экспозиция в котором очерняет российскую историю.

Об этом бывший министр культуры РФ сказал в интервью Metametrica, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет, это частный музей, расположенный в частном здании. Они действуют в рамках российского законодательства. Там нет ничего, что бы подпадало под ограничения закона. Да, там в начале такое представление о российской истории. Михалков высказал свою позицию. Я ее в отношении этого ролика разделяю. Я не переношу ее на весь Ельцин-центр. Но там и после ролика есть моменты, которые довольно странные. А есть очень сильные, хорошие», – рассуждает Мединский.

По его словам, он в бытность министром критиковал экспозицию Ельцин-центра, однако это не имело результата. Возмутивший в свое время общественность фильм до сих пор демонстрируют посетителям.

«Я, когда был в Ельцин-центре, я сказал его создателям, что с точки зрения технологии многие вещи там выше всяких похвал. Но есть моменты, которые не могут не вызывать раздражения. Это касается не только ролика. Не хочу тиражировать претензии. Это просто гадость, уберите это. Не надо думать, что Борис Николаевич будет лучше выглядеть, если вы представите предыдущую историю России как пребывание во мгле. Ему бы самому это не понравилось. Но художественное руководство музея считает, что это правильно. На необразованную публику это действует. Мне это крайне неприятно, потому что это неправда», – сказал Мединский.

«Ельцин-центр» – общественный, культурный и образовательный центр, открытый в Екатеринбурге в 2015 году при участии фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина». Одним из основных объектов центра является Музей Бориса Ельцина.

В конце прошлого года музей оказался в центре дискуссии. Режиссер Никита Михалков в открытом письме вдове Наине Ельциной предложил «скорректировать» работу екатеринбургского Ельцин-центра, чтобы «добиться большей объективности». Он заявил, что в музее «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей».

В октябре в Ельцин-центре прошел гей-фестиваль «Неделя гордости».