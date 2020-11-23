23.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Tехнологии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы, Экономика
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Правительство РФ очень вовремя избавляется от дорогостоящих и никудышных чубайсов – эксперт


Решение правительства РФ об оптимизации институтов развития является оправданным в условиях экономического кризиса.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В период экономического кризиса, когда все избыточные механизмы необходимо оптимизировать – не только в бизнесе, но и в государственном аппарате. Наш государственный аппарат раздут, если сравнить с тем, что было 10, а тем более 20-30 лет назад.

Огромное количество госслужащих и чиновников. В процентном соотношении это избыточно много. Одно дело, когда были условные «тучные нулевые», и государство вкладывало деньги в создание новых институтов развития и пыталось сделать экономику более конкурентоспособной (где-то получилось, где-то – нет), но сейчас совсем другое время. Время мирового экономического кризиса – не до жиру. Поэтому, вполне естественно, что государство оптимизирует те инструменты, которые являются нерабочими», – сказал Бондаренко.

По его мнению, некоторые из институтов развития не выполнили возложенных на них функций.

«Мне, например, интересно спросить, что такого создало «Роснано», что Анатолий Чубайс смог сделать за долгие годы, когда он возглавлял этот институт. Где русский «айфон», русский «тесламобиль», русские илоны маски? Их нет. А государственные деньги тратились.


Поэтому те механизмы, которые были эффективны, останутся. А те институты, эффективность которых можно поставить под большое сомнение, будут ликвидированы, а их функции будут распределены между оставшимися», – сказал Бондаренко.

Он считает, что избыточное количество ведомств занималось и отдельными российскими территориями.

«Я очень удивился, когда узнал, какое количество институтов и ведомств у нас занимается развитием Дальнего Востока. Это порядка 10 различных органов, автономно и параллельно занимавшихся одним и тем же. И то, что они сейчас будут как-то сокращены и объединены, это, безусловно, плюс. То же самое касается Северного Кавказа. Дублирующие функции нужно было давно снимать. Хорошо, что пришло осознание, что пора это сделать», – подытожил эксперт.

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