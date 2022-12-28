Правительство России отказалось ограничивать вывод капиталов из страны

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Правительство России не будет пытаться ограничивать вывод капиталов из страны, поскольку крупные бизнесмены из-за угрозы конфискации активов теперь сами хотят оставлять свои деньги внутри РФ, но иметь надежные гарантии.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем, что все ограничения за нас ввели «наши западные партнеры». Дополнительные ограничения просто контрпродуктивны. Они не нужны, потому что у бизнеса должны быть какие-то люфты. Тем более, когда идет перенастройка логистических и технологических цепочек. Это требует определенного маневра ресурсами, и тут есть опасность просто пережать», – сказал Белоусов.

Он уверен, что российский бизнес даже не будет пытаться прятать деньги за границей.

«Я достаточно много встречаюсь с крупным бизнесом. Сейчас у него уже есть полное понимание, что выводить деньги некуда и очень опасно. Это самый рискованный вид инвестиций, который сейчас есть. На днях встречался с бюро РСПП, и лейтмотив был один: дайте нам надежный инструмент для вложений денег здесь в России. Ситуация поменялась, такого четко акцентированного запроса не было даже полгода назад, когда санкции начались. Нам с Банком России здесь есть, над чем поработать», – сказал Белоусов.

Также, по его словам правительство намерено увеличить бюджетные инвестиции в экономику с 20 до 25% за счет накоплений.

Экономист Александр Дудчак считает, что отказ от ограничений вывода капиталов – ошибка.

«Отток капитала из России, по мнению того же ЦБ, в 2022 году составит рекордные 250 млрд долл. – в 3,5 раза больше, чем в 2021 году! Это более половины расходной части бюджета страны», – напоминает Дудчак.