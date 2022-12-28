Правительство России отвергло введение мобилизационной экономики

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Создавать в России мобилизационную экономику не нужно. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кто хочет понять, что это такое, может посмотреть 30-е годы СССР. Это одна из моделей… Это всегда военизированная история, отказ от личных интересов в пользу государства. Поэтому, я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас смысла никакого нет, у нас просто не получится это сделать, но у нас есть достаточное количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставит и президент, и сама жизнь», – сказал Белоусов.

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Он обозначил ряд мер, которые намерено предпринять правительство.

«Если говорить о долгосрочной повестке, то это создание самых благоприятных условий для инвесторов. Это задачи технологической повестки, которые не сводятся только к технологическому суверенитету. Это проведение поддерживающей социальной политики, которая позволит сократить бедность и поддержать потребительский спрос. Плюс есть целый набор точечных промышленных проектов, которые надо реализовать. Они достаточно хорошо просчитаны. Это программа примерно до 2030 года», – сказал Белоусов.

По его словам разрабатывается около 20 проектов, которые должны дать прирост экономики 21%.

Бывший дипломат Михаил Димурин раскритиковал слова вице-премьера.

«Обеспечить решение наиболее животрепещущих задач нашей жизни в последние десятилетия «имеющиеся рычаги» не смогли: ни сократить бедность, ни прекратить вымирание коренного населения страны, ни, скажем, восстановить свою автомобильную или авиастроительную промышленность… А вот обеспечить победу в войне с сильнейшим противником они, как нас убеждает Андрей Белоусов, смогут», – комментирует Димурин.

Однако экономиста Никиту Кричевского слова Белоусова обрадовали.

«И правильно, потому что горлопаны даже не знают, что такое мобилизационная экономика. Она предусматривает переключение промпредприятий на выпуск военной продукции, мобилизацию материальных ресурсов сельского хозяйства, военную перестройку транспорта, мобилизацию строительных кадров и механизмов на строительство военных заводов и кооперированных с ними предприятий, мобилизацию рабочей силы, введение обязательных сверхурочных работ, привлечение к труду неработающего населения, мобилизацию продовольственных резервов. Ну что, готовы?» – написал Кричевский в своем ТГ-канале.

На введении в России мобилизационной экономики настаивают левые политики, в том числе, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Угрозы, стоящие перед нашей страной, не только не ослабли, а наоборот нарастают. Напряжение в обществе усиливается. Поэтому требуется государственное регулирование цен на товары первой необходимости. Мы 5 раз вносили соответствующий законопроект. И его необходимо принимать. Ведь главная обязанность государства – помогать людям, которым тяжело. Важно, наконец, осознать, что продолжение прежнего курса и фактический отказ от перехода к политике опережающего развития в нынешних условиях не просто недопустимо! Оно немыслимо!», – говорил Зюганов с трибуны Госдумы РФ.