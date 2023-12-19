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Премьер-министр Молдовы русофоб Дорин Речан обратился к своим согражданам, проживающим в России, с просьбой не принимать российское гражданство.

Об этом он заявил в интервью прозападному телеканалу ТВ8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я это вижу никак иначе как очередную попытку рекрутировать пушечное мясо для этой непонятной брутальной войны Кремля против Украины. Я хочу предостеречь граждан Республики Молдова и попросить их не идти на поводу у этих упрощенок», – сказал Речан.

При этом он затруднился назвать количество молдаван, работающих в России, но предположил, что их 150-200 тысяч.

Однако приднестровский политический аналитик Дмитрий Соин оценивает молдавскую династию в полмиллиона.

Власти упомянутой Украины ранее неоднократно заявляли, что получение российских паспортов населением представляет опасность для самостийников, поскольку в этом случае Москва получает повод для вмешательства с целью защиты прав своих граждан.

Нынешний президент Молдовы Майя Санду официально имеет гражданство Румынии – страны блока НАТО, ведущего гибридную войну против РФ руками Украины.