Правительство Санду совершило дерзкий демарш против России

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Молдавские пограничники не допустили сегодня в страну российского политолога, доктора исторических наук Наталью Нарочницкую и члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.

При этом Нарочницкая почти два часа простояла на пограничном контроле в аэропорту Кишинёва. В итоге ее депортировали с формулировкой: «не смогла объяснить цель визита». Пограничная полиция отказалась комментировать инцидент.

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Сама Нарочницкая считает, что ее и Журавлева депортировали, потому что они собирались посетить президентские выборы в Приднестровье, которые Молдова не признаёт, призывая всех, включая наблюдателей, их бойкотировать.

«Я прилетела. В кабинке, где пограничник сидел, уже пришёл туда в куртке, верхней одежде, явно представитель спецслужб. Я бы сказала, невоспитанный. Он не представился, ни разу не посмотрел мне в лицо, а сидел, уткнувшись в смартфон. Будто меня ждали. Он спросил меня о цели визита. Говорит: «Какое-нибудь письменное приглашение у вас есть?». А у меня нет. Вот это упущение было. Ну, правда, раз он меня ждал, мне бы это не помогло. Долго, спрашивал что-то ещё. Он издевательски сказал: «Знаю я, зачем вы поехали». Они явно следили за тем, что уж не едут ли наблюдать за выборами. А почему я не могу наблюдать? Затем он позвал пограничницу, по лицу которой было видно, что ей все это очень неприятно, и они заполнили форму, в которой указали, что я якобы не смогла подтвердить законную цель поездки. И меня на машине, как террористку, по полю везли… документы отдали экипажу. Это сделано специально, чтобы сделать такой укол и Приднестровью, и России», — рассказала Нарочницкая после возвращения в Москву.

Молдавский МИД, реагируя на инцидент, напомнил, что по дипломатическим каналам призвал всех внешних партнеров воздержаться от делегирования наблюдателей для участия в приднестровских выборах.

«Любое участие в подобных акциях является попранием суверенитета и территориальной целостности Молдовы и подрывает процесс урегулирования приднестровского конфликта», – говорится в заявлении молдавского внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмущена инцидентом с российскими политологами.

«Наталья Нарочницкая – не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем. Затем без объяснения причин её отвели в тот же самолёт, которым она прилетела. Напомню коллегам в Кишиневе: вы выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

«Это недружественный шаг по отношению к России. Непонятный на фоне последних договорённостей по газовому вопросу, другим проблемам двусторонних отношений, в которых Москва проявила добрую волю, с пониманием отнеслась к проблемам Кишинёва», — считает вице-спикер парламента Приднестровья Галина Антюфеева.

Приднестровский политолог и депутат местного парламента Андрей Сафонов считает: депортация Нарочницкой и Журавлева связана с тем, что молдавские власти осознали – устроить бойкот выборов на левом берегу Днестра им не удалось. В ПМР начали прибывать международные наблюдатели, в частности, делегация из Нагорного Карабаха. Её уже принял президент Вадим Красносельский.

«На этом фоне кишинёвские право-националистические власти занервничали. Явно от отчаяния, звучат и призывы портить избирательные бюллетени на избирательных участках. Но уже ясно, что и эти ходы не возымели и не возымеют эффекта. Власти Молдовы никогда не признавали приднестровские выборы. Но раньше эти заявления звучали во многом формально, теперь же они проходят на фоне усилившегося западного давления на Россию. Для создания конфликтной ситуации с Москвой право-националистическая власть может использовать и приднестровскую «зацепку», – пишет Сафонов в «Новостях Приднестровья».

В самой Молдове эксперты по-разному отнеслись к инциденту с Нарочницкой.

«Прозападная власть Молдовы возобновляет практику депортаций неугодных», – пишет обозреватель Владимир Букарский.

А вот политолог-русофоб Виталий Андриевский полностью поддерживает действия властей.

«А зачем российские политологи приезжают в Приднестровья на так называемые выборы ставленника «Шерифа» (крупнейшая бизнес-корпорация Приднестровья – ред.)? Если признаете территориальную целостность и суверенитет Молдовы, то должны уважать и наши законы. А по нашим законом, там выборов нет. И нечего делать представителям России на незаконном мероприятии», – пишет Андриевский.

Напомним, депортацию и запрет на въезд россиянам практиковало ранее правительство, подконтрольное криминальному олигарху Владу Плахотнику. В 2017 году оно объявило российского вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон-грата и запретило въезд в страну делегации города Москвы, направлявшейся с целью развития межрегиональных связей. Был наложен запрет на въезд известному политологу Михаилу Делягину, корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Дарье Асламовой, другим ученым и журналистам. Под аналогичные санкционные меры попали помощники главы Федерального агентства по делам молодежи и многие другие российские представители из самых разных сфер.

В 2019 году Плахотнюк бежал из страны под страхом уголовного преследования. Однако ставящая себе в заслугу его изгнание Майя Санду, став президентом, возобновила практики криминального олигарха.