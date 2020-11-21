Правительство Сербии объявило трехдневный траур в связи со смертью патриарха

20.11.2020, Белград, Алексей Топоров

На сегодняшнем заседании сербского правительства было решено объявить в стране траур, начиная с сегодняшнего дня и заканчивая воскресеньем 22 ноября, когда состоятся похороны почившего патриарха Иринея.

Предстоятель СПЦ будет захоронен в крипте собора Святого Саввы в Белграде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как стало известно о смерти патриарха Сербского, флаг страны, развевавшийся возле здания Военно-медицинского центра в Карабурме, где он проходил лечение от коронавируса, был спущен.

Также решением Синода Сербской православной церкви было постановлено, что до выборов нового патриарха функции предстоятеля будет временно исполнять митрополит Дабробосанский Хризостом.

Синод постановил, что тело усопшего патриарха Иринея будет выставлено в Кафедральном соборе Белграда во время литургии 21 ноября, а затем его передадут в собор Святого Саввы во Врачаре, где верующие будут иметь возможность попрощаться с ним.