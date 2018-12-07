Правительство Севастополя может раздерибанить московские миллиарды – эксперт

07.12.2018, Москва, Галина Шершнева

Помощь, которую правительство Москвы собирается предоставить Севастополю, может быть разворована.

Об этом в эфире севастопольского телеканала НТС заявил политолог Руслан Осташко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве доказательства обоснованности таких опасений он приводит историю с роботизированной радиотерапевтической системой Elekta Infinity и аппаратом для внутриполостной гамма-терапии MultiSorce, подаренными Севастополю Москвой в 2015 году.

Два года в Севастополе готовили специальное защищенное помещение для его установки, но когда все документы были готовы выяснилось: против установки аппарата на территории Крыма, ссылаясь на санкции, возражает фирма-производитель из Великобритании. В результате онкобольные вынуждены ездить в Ростов, чтобы получить необходимую терапию.

«Возникает вопрос: а зачем вообще было покупать ускоритель за 350 млн руб в стране, которая объявила России санкционную войну. Зная британский способ вести дела, отвечу: там наверняка давали чиновникам хороший откат», – сказал Осташко.

Он считает, что многомиллиардную помощь, которую Москва вновь готова оказать Севастополю, ждет та же судьба.

«Поэтому, когда я слышу бодрые реляции вице-губернатора Ильи Пономарева, меня терзают смутные сомнения. Все это уже было, Москва давала средства. Но дошли ли они по назначению? Улучшили ли они жизнь севастопольцев? Мало получить деньги, надо еще и толково распорядиться ими. Не украсть, не сделать мутных схем при закупке, переплачивая ради отката, не покупать у стран, которые фактически находятся с нами в состоянии холодной войны.

Сделает ли правительство Овсянникова все как надо, учитывая, что оно провалило уже несколько мероприятий федеральной целевой программы, что оно регулярно врет, юлит и преувеличивает свои достижения. Мой ответ такой: лимит доверия молодым технократам давно исчерпан», – подытожил Осташко.

30 ноября вице-губернатор Илья Пономарев заявил, что в рамках подписанных соглашений между Москвой и Севастополем будут профинансированы массовый капитальный ремонт школ, больниц и автомобильных дорог в течение трех лет. Всего Москва инвестирует свыше 22 млрд руб за три года