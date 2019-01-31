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31.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева
 
Крым, Местная власть, Политика, Россия, Севастополь
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Правительство Севастополя тянет вниз рейтинг «Единой России»

Новый секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин должен до региональных выборов в сентябре поднять рейтинг партии в городе до уровня рейтинга президента или до уровня общероссийской поддержки ЕдРа.

Об этом в эфире youtube-канала ForPost заявил политолог и журналист Борис Межуев.

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«Единая Россия» сейчас просела везде в связи с пенсионной реформой, это понятно. Но то, что в Севастополе она просела в большей степени, чем в других русских регионах, это, конечно, вызывающее событие. И решить эту проблему должен, я думаю, господин Саблин новым каким-то стилем руководства, – считает Межуев.

Кроме того, считает политолог, в Севастополе нужно отделить рейтинг «Единой России» от рейтинга исполнительной власти в городе, «который тянет вниз».

28 января президиум Генерального совета партии «Единая Россия» возложил исполнение полномочий секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» на депутата Государственной Думы Дмитрия Саблина.

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