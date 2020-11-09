Правительство Шмыгаля активно ворует накануне распродажи Украины – эксперт

09.11.2020, Киев, Игорь Петров

Структура расходов госбюджета Украины на 2021 год и проведение т.н. аудита государства свидетельствуют о том, что правительство не озабочено развитием экономики, а думает, где еще можно украсть.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политтехнолог Александр Теплюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просто представьте, куда у нас уходят деньги. У нас дефицит бюджета – 270 млрд, у нас госдолг к ВВП – 64,6%. Этим все сказано, дальше говорить не о чем об этом бюджете, когда расходы на культуру – 10 млрд, на спорт – 7,4 млрд, на аграриев, которых мы так любим – 4,2 млрд. Закупка пассажирских вагонов – 3,3 млрд.

Вы знаете, что у нас премьер-министр уже пытается договориться о поставке локомотивов, оборудования и остального с другой страной? Он не поднимает наше производство. Уже идут теневые переговоры. Мы, оказывается, не экспорт свой, а импорт увеличиваем. Вот работа нашего правительства.

А вы видели его аналитику, аудит, который был сделан? У меня такое ощущение, что у человека просто глаза горят: «елки, лес не весь продан! Земля не продана! Офигеть, я не успеваю!». Вот просто в глазах человека горело вот это, и он проводил аудит. Он не сказал, что вот здесь столько своровано и пр. То, что было – это не аудит, это «вот здесь еще не украли, здесь еще можно доворовать, это еще можно унести», – сказал он.