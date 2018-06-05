05.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Правительство Украины: Будем «колоть» Вышинского на «сеть российских агентов»

Главный редактор «РИА Новости-Киев» Кирилл Вышинский – резидент российской разведки и владеет ценной информацией. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямый» заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Юрий Грымчак.

«Я считаю, что обмен запланирован для того, чтобы Вышинский не начал давать показания. Участие СМИ, пропагандистов и «консерв» РФ в этом обмене для того, чтобы резидент не начал сдавать сеть агентов. Как только он поймет, что его вытянуть не смогут, он начнет давать показания», – сказал Грымчак.

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При этом он не смог отрицать, что Вышинский занимался на Украине легальной журналистской деятельностью, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«РИА «Новости», к сожалению, зарегистрировано в Украине. Но судя по той истерии, которая сейчас в России, мне кажется СБУ, все-таки, вскрыла то гнездо, откуда расходилось большое количество фейков. Этот контент вкладывали в уста наших граждан», – сказал Грымчак.