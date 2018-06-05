Политнавигатор - Новости России и Украины
05.06.2018, Москва, Елена Острякова
  59 просмотров
Преследования журналистов, Украина

Правительство Украины: Будем «колоть» Вышинского на «сеть российских агентов»


Главный редактор «РИА Новости-Киев» Кирилл Вышинский – резидент российской разведки и владеет ценной информацией. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямый» заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Юрий Грымчак.

«Я считаю, что обмен запланирован для того, чтобы Вышинский не начал давать показания. Участие СМИ, пропагандистов и «консерв» РФ в этом обмене для того, чтобы резидент не начал сдавать сеть агентов. Как только он поймет, что его вытянуть не смогут, он начнет давать показания», – сказал Грымчак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


При этом он не смог отрицать, что Вышинский занимался на Украине легальной журналистской деятельностью, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«РИА «Новости», к сожалению, зарегистрировано в Украине. Но судя по той истерии, которая сейчас в России, мне кажется СБУ, все-таки, вскрыла то гнездо, откуда расходилось большое количество фейков. Этот контент вкладывали в уста наших граждан», – сказал Грымчак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть