Правительство Украины: Или Россия возвращает Донбасс нам, или всё остается как есть

20.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украина надеется уговорить Россию «слить» Донбасс под контроль Киева, если же это не удастся, конфликт останется в нынешнем состоянии.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У президента имеется четкая картина, куда двигаться. Сейчас все усилия направлены на деоккупацию и реинтеграцию Донбасса, и президент выполняет то обещание, которое он дал украинскому народу на выборах о прекращении огня.

Мы все реалисты и понимаем, что мало одного желания Украины прекратить войну, здесь необходимо желание и России. Поэтому схема очень простая.

Все усилия, которые сейчас прилагаются, должны иметь всего два варианта финала: или будет достигнуты определенные договоренности о деоккупации, или все останется как есть.

Тогда будет, очевидно, поставлено все это на паузу, в связи с тем, что все стороны участия будут хотеть пересмотра. Когда будет следующий раз, то будет сложнее договариваться», – заявил Кулеба.