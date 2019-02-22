Правительство Украины искусственно занижает пенсии

22.02.2019, Киев, Игорь Петров

Значительная часть украинских пенсионеров получают нищенские пенсии, поскольку прожиточный минимум намеренно занижается на уровне правительства.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас стандарт базового социального минимума правительством искусственно существенно занижен. Фактически социальные стандарты, утвержденные правительством, вдвое ниже тех фактических показателей, которые рассчитывает то же министерство социальной политики по текущим потребительских ценам.

Прожиточный минимум для людей, которые утратили трудоспособность, правительство утвердило с 1 января на уровне 1497 гривен, а министерство социальной политики считает, что фактический прожиточный минимум в январе составил 2900 гривен.

То есть прожиточный минимум фактически вдвое меньше необходимого для физиологического выживания тех же пенсионеров. А у нас на уровне прожиточного минимума получают пенсию порядка 2 миллионов человек, а пенсию порядку 2 тысяч гривен – половина пенсионеров, 7,5 миллионов пенсионеров», – сказал Павловский.