Правительство Украины планирует пять лет паскудства

02.10.2019, Киев, Игорь Петров

Обнародованная программа деятельности правительства Украины является документом откровенно антисоциального характера.

Об этом в своем видеоблоге заявил руководитель общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в программе правительства «написан бред». Также эксперт раскритиковал нежелание Кабмина проводить аудит деятельности министерства обороны.

«То, что министров старых поубирали – не значит, что разогнали замов, госсекретарей, замов руководителей департаментов, то есть тех кто чушью занимался и тратил государственные деньги все эти годы», – заявил Гольдарб.

Также он подверг критике декларации об увеличении количества граждан, которые будут удовлетворены коммунальными услугами до 80%, и уменьшить количество потребителей, которые находятся за гранью энергетической бедности и требуют государственной поддержки.

«Они уже начали это делать – в проекте бюджета уменьшают количество субсидий и с помощью проверок уменьшают количество тех семей, которые могли бы получать от государства помощь. В общем программу лучше не читать потому что она еще паскуднее, чем тот проект бюджета который они подали», – резюмировал Гольдарб.